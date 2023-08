Deutscher Wetterdienst warnt vor Starkregen, Hagel und Tornados in Brandenburg

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den 25. August vor Unwettern in Brandenburg. Im Einflussbereich eines Tiefs bei Großbritannien wird mit einer südwestlichen Strömung sehr warme und feuchte Luft nach Brandenburg und Berlin geführt. Nach einem sonnigen und trockenen Vormittag mit Temperaturen bis 32 Grad können am Nachmittag örtlich begrenzte Gewitter mit Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen bis 110 km/h auftreten. Vor allem nordwestlich von Berlin können einzelne unwetterartige Entwicklungen auftreten. Am Samstag folgt allmählich trockenere und kühlere Meeresluft aus Nordwesten. Im Süden Brandenburgs können erneut örtliche Gewitter auftreten.

Foto: Pixabay.com