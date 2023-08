Siegesfest Großbeeren geht in die 210. Runde

Vom 25. bis 27. August wird Großbeeren zum Schauplatz eines beeindruckenden Historienspektakels, das die Ereignisse von 1813 wieder lebendig werden lässt. Gefeiert wird das 210. Jubiläum der Schlacht von Großbeeren, die einen Wendepunkt in den Befreiungskriegen gegen Napoleon Bonaparte darstellte.

Drei Tage lang können die Besucher in die Atmosphäre des Jahres 1813 eintauchen und die spannenden Ereignisse hautnah miterleben. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen durch das historische Truppenbiwak, einer Darstellung der „Schlacht bei Großbeeren“ und einer militärischen Modenschau. Neben diesen historischen Programmpunkten gibt es ein buntes Bühnenprogramm sowie einen Jahrmarkt mit zahlreichen Attraktionen. Zu den Höhepunkten zählen ein Fackelzug am 25. August, bei dem die Besucher gemeinsam mit historischen Truppen zu den Klängen des Spielmannszuges durch den Ort zur Festwiese marschieren, ein musikalisches Feuerwerk und die Besichtigung des Gedenkturms mit Museumshalle und Aussichtsplattform.

In der Schlacht bei Großbeeren standen am Nachmittag des 23. August 1813 bei strömendem Regen 75.000 Franzosen und sächsische Verbündete unter Marschall Charles Oudinot 100.000 preußischen, russischen und schwedischen Soldaten unter General von Bülow gegenüber. Gegen den Willen seines Oberbefehlshabers, des schwedischen Kronprinzen (und ehemaligen Marschalls von Frankreich) Karl XIV. Johann, gab von Bülow den Befehl zum Bajonettangriff auf ganzer Linie. Legendär sind seine Worte: „Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht dahinter!“ Die Franzosen verloren über 4.000 Mann und 14 Geschütze. Die Niederlage verhinderte ein weiteres Vordringen der napoleonischen Truppen nach Berlin und beendete die französische Herrschaft in der Mark Brandenburg.

Foto: Pixabay.com