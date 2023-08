Drei Frauen auf großer Fahrt

So viele neue Gesichter gab es zum Ausbildungsstart bei regiobus Potsdam Mittelmark noch nie: 14 Auszubildende haben am 21. August ihre Ausbildung bei dem Nahverkehrsunternehmen begonnen. Darunter sind erstmals auch drei junge Frauen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war im Jahr 2021 gut ein Drittel der Fahrer in Bussen und Bahnen 55 Jahre und älter und dürfte damit in den nächsten Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Umgekehrt ist der Anteil junger Busfahrer besonders gering. Laut Statistik sind nur 13 Prozent der Bus- und Straßenbahnfahrern jünger als 35 Jahre. Dabei spielt für die angestrebte Mobilitätswende ein funktionierender Nahverkehr eine zentrale Rolle.

Bei der regiobus Potsdam Mittelmark setzt man nun verstärkt auf die Schaffung von attraktiven Ausbildungsplätzen. Die Rechnung scheint aufzugehen, wie uns Martin Grießner, Geschäftsführer von Regiobus sagte. „Wir konnten sogar mehr Plätze besetzen als geplant. Das bedeutet natürlich auch mehr Arbeit für unsere Ausbilderinnen und Ausbilder, aber das nehmen wir gerne in Kauf.“

Erstmals sind auch drei junge Frauen unter den Auszubildenden. Leonie Lorenz, Marie-Sophie Schuster und Lea Harm können es kaum erwarten, hinter dem großen Lenkrad Platz zu nehmen. Die Begeisterung für große Fahrzeuge kennen Leoni Lorenz aus Treuenbrietzen und Lea Harm aus Ziesar bereits von ihren Vätern – beide sind Lkw-Fahrer. Jetzt zieht es auch die Töchter hinter das Steuer des großen Busses. Lea fährt gern über Land und hat sich nach einem Praktikum bei regiobus für eine Ausbildung im Unternehmen entschieden. Leonis Klassenkameraden kommentierten ihre Entscheidung mit: „Cooler Beruf!“, erzählt sie stolz, denn das findet sie auch. Marie-Sophie aus Brandenburg an der Havel wiederum fährt unheimlich gern Auto und will nach einem Schnuppertag bei regiobus nun das Busfahren zu ihrem Beruf machen. Große Fahrzeuge faszinieren auch Leon Kaeseler aus Borkheide. Sein Traum ist es, Kfz-Mechatroniker zu werden. Schon als Kind hat er mit seinem Vater an Autos und Motorrädern geschraubt. Jetzt freut er sich auf die Citaros und CapaCitys von regiobus, mit denen er bisher nur als Fahrgast zu tun hatte: „Da ist einfach alles größer!“

„Wir freuen uns sehr, dass wir so viele interessierte Jugendliche für die Ausbildung bei regiobus gewinnen konnten“, sagt Martin Grießner „Für die Zukunft brauchen wir auf jeden Fall noch viele neue Mitarbeiter, um den steigenden Anforderungen an den ÖPNV im Landkreis gerecht zu werden.“

Am 23. bietet regiobus wieder die Möglichkeit, das Unternehmen und das Fahrgefühl beim Schnuppertag in Werder (Havel) für Interessierte ab 15 Jahren kennenzulernen.

Fotos: Regiobus Potsdam Mittelmark