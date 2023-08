Sommerfest in Ludwigsfelde

Das Märkische Kinderdorf lädt alle Nachbarn, Familien und Interessierten herzlich zum traditionellen Sommerfest am 01. September 2023 von 14:00 bis 18:30 Uhr auf das Gelände des Märkischen Kinderdorfes in der Salvador-Allende-Straße 22 in Ludwigsfelde ein. Auf die Besucher warten zahlreiche Angebote für die ganze Familie: vom Kinderschminken über Bogenschießen bis hin zum Gokartfahren. Bewohner und Erzieher präsentieren ein buntes Bühnenprogramm, die Wohngruppen können besichtigt werden und für das leibliche Wohl ist mit Leckereien vom Grill, einer Salatbar und vielen anderen Köstlichkeiten bestens gesorgt. Das Märkische Kinderdorf freut sich auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt ist wie immer frei.

Foto:Pixabay.com