Rob Clamp Konzert in Kleinmachnow

Am 21. April gastierte der Musiker Rob Clamb auf seiner „The Last Soul Tour“ in Kleinmachnows Lisa´s Cafe. Der Engeländer begeisterte das Publikum mit seinen Popund Folk Songs voller emotionaler Höhen und Tiefen

Rob Clamp ist ein britischer Musiker und Sänger. Stark beeinflusst von der Musik von Ben Howard, Tom Petty & The Heartbreakers und Bruce Springsteen ist seine Musik voller Lebenserfahrungen, die er in seinem eigenen Erzählstil mit akustischer Gitarre und Pedal Steel Percussion vorträgt. Auf seiner Tour durch Deutschland spielte er in Lisa’s Cafe in Kleinmachnow.

Es kommt nicht oft vor, dass man eine Stimme mit so kontrollierter Kraft findet: Selbst in den emotionalen Höhen und Tiefen der Songs behält Robs Stimme eine Reinheit und Fokussierung, die nur allzu selten vorkommt. Wohin ihn sein Songwriting auch führt, seine Stimme passt sich dem jeweiligen Genre an, von Pop über Folk bis hin zu Roots.

„Er hat in Kleinmachnow für eine dieser magischen Nächte gesorgt, wie man sie vom Fußball kennt“, so ein Zuhörer.

2023 war ein ereignisreiches Jahr für Rob, in dem er eine Reihe von Konzerten in Südengland ausverkaufte, darunter The Joiners Arms (Southampton) und The Railway Inn (Winchester), und als Support für Ikonen wie Frank Turner, James Walsh (Starsailor) und Sean McGowan auftrat. Rob Clamp trat außerdem bei BBC Introducing auf, gewann den renommierten Wettbewerb Purbeck Rising 2022 und machte sich damit einen Namen in der britischen Folkszene. 2022 gewann er das Sofia International Singer Songwriter Festival in Bulgarien.

Eine klassische Stimme für klassische Musik.

Nach Kleinmachnow spielt Rob Clamp weitere Konterte in Prag, Nürnberg und Berlin.

Fotos: Manfred Thomas