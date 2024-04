Welttag des Buches: Geschenk für mehr als 50.000 Kinder im Land Brandenburg

Mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler im Land Brandenburg bekommen anlässlich des Welttages des Buches am 23. April den Comicroman „Mission Roboter: Ein spannender Fall für die Glücksagentur“ von Autorin Anke Girod und Illustrator Timo Grubing geschenkt. Der Band erscheint in der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“ – einer gemeinsamen Aktion von Stiftung Lesen, Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins, Deutsche Post DHL, cbj Verlag und ZDF. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg unterstützt gemeinsam mit den Kultusministerien der übrigen Bundesländer mit seiner Schirmherrschaft schon zum 18. Mal die Initiative.

Bereits seit 1997 erhalten Schulkinder der 4. und 5. Klassen rund um den UNESCO-Welttag des Buches am 23. April jedes Jahr eine speziell für den Tag geschriebene Geschichte.

In diesem Jahr erhalten in Deutschland insgesamt über eine Million Kinder das Buch. Die Lehrkräfte von 50.000 Klassen bundesweit hatten im Vorfeld die dafür notwendigen Gutscheine bestellt. Die Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen erhalten die Buchgeschenke gegen Vorlage des Gutscheins im Aktionszeitraum vom 19. April bis 31. Mai 2024 in der zuvor ausgewählten Buchhandlung.

Bildungsminister Steffen Freiberg: „Auch in diesem Jahr beteiligen sich viele Klassen an dieser tollen Aktion. Das Buchgeschenk ist ein weiterer Baustein des Bildungsministeriums und seiner Partner zur Leseförderung in Brandenburg. Lesen ist nicht nur ein schönes Hobby, sondern unverzichtbar für die persönliche Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen. Alle Kinder in Brandenburg sollen gut lesen und schreiben lernen. Wenn mit der Teilnahme am Welttag des Buches auch nur ein kleiner Beitrag zur Leseförderung geleistet werden kann, macht mich das sehr froh.“

Im Februar hat das Bildungsministerium (MBJS) gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Sonderaktion „Lesen ist Leben“ gestartet. Insgesamt 889 Schulen im Land Brandenburg haben sogenannte Bücherschecks im Wert von insgesamt knapp drei Millionen Euro erhalten. Mit dieser einzigartigen Aktion unterstützt das MBJS die bisher schon in Brandenburg eingeführten Maßnahmen zur Stärkung der Lesekompetenz bei Schülerinnen und Schülern.

Foto: Pixabay.com