Leitungswechsel in der Mercedes-Benz Niederlassung Berlin/Brandenburg

Eberhard Kern wird ab 1. Januar 2025 neuer Leiter der Mercedes-Benz Pkw und Vans Niederlassungsbetriebe in Berlin und Brandenburg. Hans-Bahne Hansen, bisheriger Vertriebsdirektor der sieben Standorte und seit 2015 das Gesicht der Marke Mercedes-Benz in der Hauptstadt, geht nach 37 Jahren Unternehmenszugehörigkeit am 31.Dezember 2024 in den Ruhestand.

„Hans-Bahne Hansen war für unsere Kundinnen und Kunden über knapp ein Jahrzehnt der perfekte Repräsentant der Marke Mercedes-Benz in der Hauptstadt. Mit seiner visionären Denkweise hat er den Niederlassungsverbund Berlin/Brandenburg seit 2015 entscheidend weiterentwickelt und strategische Meilensteine, wie etwa den einzigartigen Servicebetrieb am Salzufer, realisiert. Mit großer Professionalität und persönlicher Integrität hat er die Begeisterung unserer Kundinnen und Kunden geweckt und nicht zuletzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederlassung zu Höchstleistungen motiviert. Wir bedanken uns bei Hans-Bahne Hansen für seine Verdienste in der Mercedes-Benz AG, die beinahe 37 Jahre umfassen. Wir freuen uns, dass mit Eberhard Kern nun ein profilierter und erfahrener Vertriebsexperte die bedeutende Leitungsaufgabe in der Region antritt. Wir sind überzeugt, dass Eberhard Kern mit seiner Markterfahrung und seinem strategischen Knowhow ein idealer Akteur für die künftige Transformation unserer Niederlassungsdirektion sein wird“, so Jan Madeja, Leiter Own Mercedes-Benz Retail Pkw und Vans Europa.

Mit Eberhard Kern gewinnt der Mercedes-Benz Niederlassungsverbund Berlin/Brandenburg eine international erfahrene Führungspersönlichkeit und einen versierten Vertriebs-Profi: Nach seinem Eintritt in die damalige Daimler-Benz AG 1982 war er unter anderem für die Mercedes-Benz Niederlassungen in Fulda und Würzburg tätig und übernahm leitende Funktionen im Verkauf und im kaufmännischen Bereich in den Niederlassungen Frankfurt am Main und Schwäbisch Gmünd/Ulm. Eberhard Kern verantwortete von 2005 bis 2010 den Vertrieb und das Marketing bei Mercedes-Benz Russia, bevor er zum President & CEO von Mercedes-Benz Taiwan ernannt wurde. Es folgten drei Jahre als President & CEO von Mercedes-Benz India, anschließend war er Managing Director und CEO von Mercedes-Benz BeLux und Mercedes-Benz Niederlande. Seit 2018 ist Eberhard Kern für das Market Management, Pricing und verschiedene weitere Pkw-Sales-Funktionen in der Stuttgarter Unternehmenszentrale und damit ebenfalls für die Zusammenarbeit mit den Regionen und Märkten zuständig.

„Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen, die automobile Leidenschaft und Expertise wieder im Retail für Mercedes-Benz einzubringen, um gemeinsam mit einem starken Team die Performance und den nachhaltigen Erfolg des Niederlassungsverbunds Berlin/Brandenburg weiter auszubauen. Berlin bietet hierfür die perfekte Basis“, so Eberhard Kern, designierter Direktor des Mercedes-Benz Niederlassungsverbunds Berlin/Brandenburg.

Hans-Bahne Hansen tritt nach einer jahrzehntelangen, herausragenden Karriere in der Mercedes-Benz AG am 31.12.2024 in den wohlverdienten Ruhestand. Hans-Bahne Hansen trat 1988 in die damalige Daimler-Benz AG ein. In den 37 Jahren seiner Karriere hatte er unterschiedliche Schlüsselpositionen im Vertriebs- und Servicegeschäft inne. So war er unter anderem Serviceleiter in der Mercedes-Benz Niederlassung Leipzig, Geschäftsführer der Mercedes-Benz CharterWay GmbH und Präsident und CEO von Mercedes-Benz Niederlande. Als Mitglied der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) mit Verantwortung für den Servicevertrieb aller Sparten hat er maßgeblich zur Stärkung der Marktposition und Entwicklung des Servicegeschäfts in Deutschland beigetragen. Seit 2015 hat Hans-Bahne Hansen als Direktor des Niederlassungsverbunds Berlin/Brandenburg das Geschäft um Pkw und Vans entscheidend weiterentwickelt und die Weichen für die künftige Transformation gestellt. So wurde die Vertriebsdirektion unter seiner Ägide beispielsweise erfolgreich auf das moderne Agenturmodell umgestellt.

Über die Mercedes-Benz Niederlassung Berlin

Seit mehr als einem Jahrhundert ist die Präsenz von Mercedes-Benz in Berlin fest verankert. Über 1.100 engagierte Mitarbeitende der Mercedes-Benz Niederlassung Berlin stehen an sieben exklusiven Standorten für den Vertrieb, Service und sämtliche Dienstleistungen für die Marken Mercedes-Benz, EQ, Maybach und AMG in der Metropolregion Berlin-Brandenburg zur Verfügung. Die Standorte der Niederlassung erstrecken sich über die Mercedes-Welt am Salzufer, das Center Marienfelde, das VAN Experience Center in Spandau, das Center Marzahn, das Gebrauchtwagen-Center Reinickendorf, das Lack- und Karosseriezentrum in Ludwigsfelde sowie das AirportCenter am Flughafen BER.

Das Flaggschiff der Mercedes-Benz Niederlassung Berlin ist die Mercedes-Welt am Salzufer. Der traditionsreiche Standort vereint seit seinem Neubau im Jahr 2000 Autohaus, Marken- und Eventcenter unter einem Dach und umfasst heute das gesamte Pkw-Produktportfolio bis hin zum Van. Im August 2019 wurde dort der Neubau eines zukunftsweisenden Service-Terminals, das vollständig auf die Anforderungen der Elektromobilität ausgerichtet ist, eröffnet. Die grundlegende Modernisierung des Showrooms der Mercedes-Welt wurden im Jahr 2020 abgeschlossen. Im Juni 2023 wurde das neugebaute Center am Standort Marienfelde als ein hochmodernes und innovatives Automobilcenter wiedereröffnet. Ebenso wurde das Center im Bezirk Marzahn sowie das Center im Bezirk Spandau umfassend nach den neusten Mercedes-Benz Standards modernisiert und 2024 offiziell eröffnet. Die Automobilcenter von Mercedes-Benz gelten als Vorreiter für die zukünftigen Anforderungen für Verkauf und Service.

Foto: Mercedes-Benz AG