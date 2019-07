Gulli-Diebstahl in Kleinmachnow: Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Potsdam sucht Zeugen, deren Beobachtungen bei den Ermittlungen zu einem Verkehrsdelikt hilfreich sein könnten: Am 23. Juni dieses Jahres entdeckten Polizisten während ihrer Streifentätigkeit in Kleinmachnow, dass Unbekannte insgesamt fünf Gullideckel auf dem Zehlendorfer Damm aus Richtung Berlin kommend in Fahrtrichtung Stahnsdorf, auf der rechten Fahrspur, entwendet hatten.

Wahrscheinlich geschah dies in der Nacht vom 22. Juni auf den 23. Juni, vorher gab es zu diesem Sachverhalt keine Meldungen. Die Polizisten konnten die betreffenden Stellen dann absichern, um Verkehrsunfälle zu verhindern. Bei der Suche nach den verschwundenen Gullideckeln, konnten sie in der unmittelbaren Umgebung drei von fünf Deckeln auffinden und wieder in die Fahrbahndecke integrieren. Zwei der Deckel blieben verschwunden, sodass hier nicht nur wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird, sondern auch wegen des Verdachts des Diebstahls.

Zeugen, die in jener Nacht Beobachtungen machen konnten, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder Hinweise auf unbekannte Tatverdächtige geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer 0331-5508 0 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ können sie auch das Hinweisformular in unserem Bürgerportal unter: polbb.eu/hinweis nutzen.

Text: Polizeiinspektion Potsdam, TSB/ Foto: drain von manfredrichter via pixabay