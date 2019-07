Auto kollidiert mit Motorrad

Zu einem schweren Unfall kam es heute Morgen an der Auffahrt zur 115. Eine 48-jährige Frau befuhr mit einem Pkw den Stolper Weg aus Fahrtrichtung Kleinmachnow und beabsichtigte nach links auf die A115 einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer den Stolper Weg in entgegengesetzter Richtung. An der Auffahrt zur A 115 bog die 48-Jährige über die Gegenfahrbahn ab und übersah dabei den Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, sodass der Motorradfahrer stürzte und verletzt wurde. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizeibeamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Quelle: Polizeidirektion West, Foto: Symbolbild