Willkomen Zukunft

Da es in unserer Region an Fachkräften und Auszubildenden mangelt, wird vom Regionalen GewerbeVerein Teltow Kleinmachnow Stahnsdorf (RGV TKS) seit vier Jahren eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema durchgeführt.



Am 30. April nutzen knapp 60 Aussteller die Gelegenheit, sich auf der Gewerbe- & Job- Messe zu präsentieren und Arbeits- und Ausbildungsplätze anzubieten – darunter die Bundespolizeiakademie, die Regiobus GmbH, die Bundeswehr, das Haptzollamt Potsdam, REWE, Grimm´s Hotel Berlin-Potsdam oder die InlineHydraulik GmbH. Auch viele Großunternehmen und Handwerksbetriebe sind wieder dabei. Dazu interessante Gäste aus Wirtschaft und Politik, darunter der Landrat Marco Kähler, der Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit Potsdam Herr Dr. ­Tassinopoulos und der Landtagsabgeordnete ­Sebastian Rüter. Vor allem Schülerinnen und Schüler aus der Region sind herzlich eingeladen, auf das Selgros-Gelände in der Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf zu kommen, um an diesem besonderen Tag einen Einblick in die Berufswelt zu erhalten und neben einem Praktikum vielleicht sogar ihren Traumberuf zu finden.

Aber auch wer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist, wird auf der Gewerbe & Job- Messe 2024 sicher fündig. Denn die Zeiten, in denen man ein Berufsleben lang an einem Arbeitsplatz bleibt, sind vorbei. Der Wunsch nach beruflicher Neuorientierung ist derzeit so groß wie nie, wie eine Studie der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) aus dem Jahr 2023 zeigt. Demnach sucht jeder Vierte aktiv nach einem neuen Job. Weitere 37 Prozent geben an, dass sie einen Jobwechsel in Betracht ziehen würden, sobald sich eine passende Gelegenheit bietet. Im Gegensatz zu Ländern wie den USA ist diese Entwicklung in Deutschland noch relativ jung. Noch vor wenigen Jahren war hierzulande mehr als die Hälfte der Beschäftigten mit ihrem Job zufrieden, 2017 kam ein Jobwechsel für über 80 Prozent nicht in Frage. Die Corona-Pandemie hat jedoch dazu geführt, dass viele Menschen ihre beruflichen Prioritäten überdenken. Der Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber wurde für viele in dieser unruhigen Zeit unumgänglich. Viele sahen diese Zeit aber auch als Chance, sich neu zu positionieren, die Branche zu wechseln und auch die eigenen Fähigkeiten den Anforderungen der veränderten Arbeitswelt anzupassen.

Deshalb sollten Besucher und Aussteller die Gewerbe- & Job-Messe 2024 als Chance begreifen. Denn die Messe ist für alle interessant – für Unternehmen, die Nachwuchs ausbilden, für Firmen, die Fachkräfte suchen, für Schüler, die Azubis werden wollen, für über 50-Jährige, die eine Veränderung suchen, für Neugierige, die einfach nur die Berufe der Region kennenlernen wollen, für Menschen, die Handwerker brauchen oder einfach nur Fans von BB Radio sind. Denn auf der Gewerbe & Job-Messe 2024 in Stahnsdorf dreht sich nicht alles um Arbeit, sondern es gibt auch eine gehörige Portion Unterhaltung. Durch die Veranstaltung führt Jens Herrmann, Chefredakteur und Moderator von BB RADIO. Auszubildende verschiedener Ausstellerfirmen stellen sich und ihren Ausbildungsbetrieb live vor. Unterstützt wird Jens Herrmann am Nachmittag von den bekannten Comedians TOMMY UND LUTZEK, die Ausschnitte aus ihrem Bühnenprogramm zeigen. Um 16:30 Uhr werden die lustigsten Autoschrauber Deutschlands die Tombolapreise verlosen – als Hauptpreis winkt ein nagelneues iPhone 15! Und spätestens ab 17:00 Uhr wird das Tanzbein geschwungen!

Foto: Pixabay.com