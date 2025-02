Ein Mäuseleben im Stau

Eine Maus muss seine maximale Lebenserwartung ziemlich ausreizen, damit dieser Vergleich gelingt. Denn in Summe standen Menschen auf Berliner und Brandenburger Autobahnen im vergangenen Jahr 34.998 Stunden, also knapp vier Jahre – die maximale Lebenserwartung einer Maus – im Stau. Obwohl dies in etwa dem Wert von 2023 (34.004 Stunden) entspricht, haben sich Berlin und Brandenburg im Detail sehr unterschiedlich entwickelt.

Die Bundeshauptstadt konnte die drei wesentlichen Staukennzahlen reduzieren. 13.224 Staumeldungen bedeuten einen Rückgang von rund 27% zum Vorjahr (2023: 18.094 Meldungen), 14.730 Staustunden ein Minus von gut 11% (2023: 16.623). Auch die Summe der Staukilometer verringerte sich in Berlin um 8% von 15.287 Kilometern (2023) auf 14.002 Kilometer (2024). Ein möglicher Grund hierfür kann in der Abnahme der Anzahl von Baustellen zu finden sein. Rückgänge waren vor allem auf der A100 zu verzeichnen.

Grenzkontrollen verschärfen Staus in Brandenburg

Das Land Brandenburg litt 2024 hingegen deutlich mehr unterStau und stockendem Verkehr als noch 2023. Darüber kann auch der leichte Rückgang der Staukilometer von 31.030 (2023) auf 29.084 (2024) nicht hinwegtäuschen. So nahmen Staumeldungen um knapp 54% zu (2024: 22.223 Meldungen, 2023: 14.432 Meldungen), Staustunden von 17.381 (2023) um knapp 17% auf 20.268 Stunden im letzten Jahr.

Die Vermutung, dass die Zahlen mitunter von den Grenzkontrollen entlang der polnischen Grenze nach oben getrieben wurden, unterstreicht ein Blick auf die A12. Die Staumeldungen auf der Autobahn zwischen Berliner Ring und Deutschlands Nachbarland haben sich im Jahr 2024 mit 9.822 Meldungen mehr als verdreifacht, die Staudauer mit 4.695 Stunden mehr als verdoppelt. Das Segment Grenzübergang Frankfurt (Oder) – Anschlussstelle Frankfurt (Oder) – Mitte ist im deutschlandweiten Vergleich sowohl das Segment mit den meisten Staumeldungen (8.904 Meldungen) als auch mit den meisten Staustunden (3.943 Stunden).

Berlin Brandenburg Staumeldungen 13.224 (2023: 18.094) 22.223 (2023: 14.432) Staustunden 14.730 (16.623) 20.268 (17.381) Staukilometer 14.002 (15.287) 29.084 (31.030)

Die Stoßzeiten

In Berlin kostete 2024 der März den Menschen die meiste Zeit auf den Autobahnen: 1.729 Stunden ging es nur bedingt vorwärts. Donnerstag, der 7. März war dabei der staureichste Tag des Jahres hinsichtlich Staustunden (96 h) und Kilometern (120 km), den vermutlich viele Berlinerinnen und Berliner im Zuge des Internationalen Frauentages am 8. März für einen langen Wochenendausflug genutzt haben. Die meisten Staus verzeichnete der Januar mit 1.511 Meldungen, die meisten Staukilometer der Juli mit 1.596 km.

Im Bundesland Brandenburg sah es anders aus. Hier waren die Sommermonate die staureichsten des Jahres. Der August verzeichnete die meisten Staukilometer (3.997km) und die meisten Staustunden, die mit 2.696 knapp vor denen im Juli (2.626 Staustunden) lagen. Im September gab es die meisten Staus (2.502 Meldungen).

So sah es in ganz Deutschland aus

Für das Jahr 2024 registrierte der ADAC deutschlandweit rund 516.000 Stauereignisse, die gemeldeten Staulängen ergaben in Summe etwa 859.000 Kilometer (-2% zum Jahr 2023). Die Gesamtdauer der Verkehrsstörungen beträgt rund 448.000 Stunden (+5%). 2023 registrierte der ADAC rund 427.000 Stau-Stunden und 877.000 km Staulänge auf deutschen Autobahnen. Gründe für den Anstieg sind das gestiegene Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen, das vier Prozent beträgt, und die Vielzahl der Baustellen.

Für Fans von Zahlen und Redaktionen von Quiz-Sendungen

Wichtige Autobahnen der Region im Fokus

A10: 5.622 Staumeldungen, 8.878 Staustunden, 12.959 Staukilometer

A12: 9.822 Meldungen (2023: 3.164 Meldungen!), 4.695 Staustunden, 1.933 Staukilometer

A100: 8.442 Staumeldungen, 9.782 Staustunden, 9.380 Staukilometer

A111: 2.225 Staumeldungen, 2.588 Staustunden, 2.323 Staukilometer

Berlin

Längster Einzelstau (Dauer)

Am 18. März auf der A100, Neukölln, Grenzallee-Innsbrucker Platz mit knapp 17 Stunden

Längster Einzelstau (Kilometer)

Am 16. Januar auf der A100, Neukölln-Wilmersdorf, Grenzallee (Anschlussstelle)-Kurfürstendamm (Schwarzbacher Straße) mit 17 Kilometern

Staureichster Monat

1.511 Staus im Januar

1.729 Stunden Stau im März, 1.726 Stunden Stau im August

1.596 Kilometer Stau im Juli

Staureichste Kalenderwoche

KW 29 (Mo-So) mit einer Staulänge von 452 km (bei einer Staudauer von 242 Stunden).

KW 34 mit 452 Stunden bei einer Staulänge von 106 km

Staureichster Tag

7. März mit meisten Staustunden (96 h) und Kilometern (120 km – 29.2. ebenfalls mit 120 km), 76 Staumeldungen. Die höchste Stauanzahl am 12. Dezember (81). 21. Mai mit 80 Staus

Staureichster Wochentag (durchschnittlich)

Meiste Staus durchschnittlich donnerstags: 45 Staus

Längste Zeit donnerstags mit 50 Stunden

Meiste Kilometer dienstags mit 53 km

Staureichster Zeitpunkt (Stunde) zu der die meisten Staus (Dauer) beginnen

6 bis 7 Uhr: durchschnittlich 11 Stunden Stau -> Spitze erstreckt sich dann über einen längeren Zeitraum zwischen 6 und 9 Uhr

14-15 Uhr: durchschnittlich 7 Stunden Stau -> Spitze zwischen etwa 14 und 17 Uhr

Meiste Autobahn-Baustellen

16 Stück im Februar

Autobahnabschnitt mit den meisten Meldungen

A100 Wedding-Wilmersdorf: 3.832 Meldungen

Autobahnabschnitt mit den meisten Staustunden

A100 Wedding-Wilmersdorf: 5.123 Stunden

Autobahnabschnitt mit den meisten Staukilometern

A100 Wilmersdorf-Neukölln 4.521 km

Autobahnsegment mit den meisten Meldungen

A100, Treptow-Neukölln, Dreieck Neukölln-Anschlussstelle Buschkrugallee: 1.894 Meldungen

Autobahnsegment mit den meisten Staustunden

A100, Treptow-Neukölln, Dreieck Neukölln-Anschlussstelle Buschkrugallee: 1.481 Stunden

Autobahnsegment mit den meisten Staukilometern

A100, Wilmersdorf-Wedding, Anschlussstelle Spandauer Damm-Anschlussstelle Siemensdamm: 1.580km

Brandenburg

Längster Einzelstau (Dauer)

Am 8.8. auf der A10, Dreieck Barnim-Schönefelder Kreuz mit 17,2 Stunden

Längster Einzelstau (Kilometer)

Auf der A24, Schwerin-Berliner Ring mit 42 Kilometern

Staureichster Monat

2.502 Staus im September

2.696 Stunden Stau im August, 2.626 im Juli

3.997 Kilometer im August

Kalenderwoche

KW 32 (Mo-So) mit 651 Staustunden und einer Staulänge von 910 km. Die meisten Staukilometer wurden in KW 3 registriert (1.212 km), bei einer Staudauer von 206 Stunden

Staureichster Tag

16. Januar mit 191 Staumeldungen, 87 Staustunden und 727 Stauklometern. Meiste Staustunden am 21. Mai mit 155 Stunden

Staureichster Wochentag (durchschnittlich)

Meiste Staus durchschnittlich montags: 77

Längste Zeit und meiste Kilometer: sonntags 63 Stunden, 97 Kilometer

Zeitpunkt (Stunde) zu der die meisten Staus (Dauer) beginnen

9 bis 10 und 10 bis 11 Uhr: durchschnittlich 7 Stunden Stau -> In Brandenburg im Vergleich zu den anderen Bundesländern eine ungewöhnlich späte Vormittagsspitze zwischen etwa 9 und 12 Uhr

Meiste Autobahn-Baustellen

16 im August

Autobahnabschnitt mit den meisten Meldungen

A12 Frankfurt (Oder)-Berliner Ring: 9.822 Meldungen

Autobahnabschnitt mit den meisten Staustunden

A12 Frankfurt (Oder)-Berliner Ring: 4.695

Autobahnabschnitt mit den meisten Staukilometern

A10 Dreieck Werder-Dreieck Havelland 4.766 Kilometer

Autobahnsegment mit den meisten Meldungen

A12, Frankfurt (Oder)-Berliner Ring, Grenzübergang Frankfurt (Oder)-Anschlussstelle Frankfurt (Oder): 8.904 Meldungen

Autobahnsegment mit den meisten Staustunden

A12, Frankfurt (Oder)-Berliner Ring, Grenzübergang Frankfurt (Oder)-Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte: 3.943 Stunden

Autobahnsegment mit den meisten Staukilometern

A10, Dreieck Werder-Dreieck Havelland, Anschlussstelle Phöben-Anschlussstelle Leest: 2.285km

Werte im nationalen Vergleich

Autobahnabschnitt mit den meisten Staumeldungen

Brandenburg: A12, Berliner Ring-Frankfurt (Oder): 9.822 Meldungen. Platz 4 im nationalen Vergleich

Autobahnabschnitt mit den meisten Staustunden

Brandenburg: A12, Berliner Ring-Frankfurt (Oder), 4.695 Staustunden. Platz 27 im nationalen Vergleich

Autobahnabschnitt mit den meisten Staukilometern

A10, Dreieck Werder-Dreieck Havelland, 4.766 Kilometer, Platz 57 im nationalen Vergleich

Autobahn-Segment mit den meisten Staumeldungen

Die A12 in Brandenburg, Abschnitt Frankfurt (Oder)–Berliner Ring, Segment Grenzübergang Frankfurt (Oder)–Anschlussstelle Frankfurt (Oder) – Mitte mit 8.904 Meldungen auf Platz 1 vor der A8 in Bayern Abschnitt Salzburg-München, Segment Grenzübergang Bad Reichenhall-Anschlussstelle Bad Reichenhall (5.762 Meldungen)

Autobahn-Segment mit den meisten Staustunden

Die A12 in Brandenburg, Abschnitt Frankfurt (Oder)–Berliner Ring, Segment Grenzübergang Frankfurt (Oder)–Anschlussstelle Frankfurt (Oder) – Mitte mit 3.943 Stunden auf Platz 1 vor der A4 in Sachsen, Abschnitt Görlitz-Dresden, Segment Grenzübergang Ludwigsdorf-Anschlussstelle Görlitz mit 2.801 Stunden

Fotos: Pixabay.com