Glatte Straßen, viele Unfälle

Auch wenn es offiziell noch Herbst ist, herrschen bereits winterliche Wetterverhältnisse. Auf den Straßen in der Region besteht teilweise Glättegefahr, wie z.B. auf der Potsdamer Straße.

Am Morgen des 28. November ereigneten sich auf den Straßen der Region zahlreiche Unfälle, so auf der Autobahn A 10 bei Groß Kreutz und auf der Bundesstraße 2 zwischen Beelitz und Seddin, wo der Stau eine knappe Stunde dauert. Auch auf der Potsdamer Straße (B 273) geht es nur langsam voran. Der ADAC rät zum richtigen Verhalten bei Glatteis. Dieses entsteht, wenn Regen oder Nebel auf eine gefrorene Fahrbahn trifft. Die Folge: Das Wasser gefriert sofort und bildet eine harte, glasige, zusammenhängende Eisschicht. Besonders groß ist die Gefahr von Blitzeis an schattigen Stellen, zum Beispiel in Wäldern oder auf Brücken, wo sich die Fahrbahn bei winterlichen Temperaturen stark abkühlen kann. Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin. Das Tückische an überfrierender Nässe: Die Eisschicht ist kaum zu erkennen und tritt plötzlich auf. Vorausschauendes und umsichtiges Fahren ist das A und O. Die Devise lautet: Größeren Abstand zum Vordermann halten, sanft bremsen und auf keinen Fall hektisch lenken. Wer unterwegs von Glatteis überrascht wird, sollte lieber eine Pause einlegen und im Zweifelsfall auf den Streudienst warten.

Staus in der Region:

A 115 2,3 km stockender Verkehr Dreieck Nuthetal → Dreieck Funkturm zwischen Kleinmachnow und Rastplatz Zollamt Dreilinden 2,3 km stockender Verkehr

A 10 Gefahr Berliner Ring, Dreieck Spreeau → Schönefelder Kreuz Schönefelder Kreuz Überleitung zur A 113 Richtung Neukölln Unfall mit Gefahrguttransporter in Anschlussstellen, Polizei und Rettungswagen sind unterwegs, fahren Sie bitte besonders vorsichtig auf allen Fahrstreifen.

A 10 Ungesicherte Unfallstelle Südlicher Berliner Ring, Dreieck Potsdam → Schönefelder Kreuz zwischen Genshagen und Rangsdorf Gefahr durch ungesicherte Unfallstelle, langsam fahren

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte und Frost und teilt für die Region mit:

Am 28. November, zunächst verbreitet leichter Frost, im Tagesverlauf bei Höchstwerten um 0 Grad gebietsweise Dauerfrost. In der Nacht zum Mittwoch, den 29. November leichter bis mäßiger Frost bei Tiefstwerten zwischen -3 und -6 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin teils leichter Dauerfrost. Vor allem in der Mitte, im Berliner Raum und im Süden zunächst Glättegefahr durch Schnee oder Schneematsch. Außerdem südlich des Berliner Raums weiterhin zeitweise Schneefall und noch weitere 1 bis 4 cm Neuschnee. Bis zum frühen Nachmittag des 9. November, langsam nach Sachsen abziehender Schneefall. Am Nachmittag nur im Norden Brandenburgs örtlich leichte Schneeschauer. In der Nacht zum Mittwoch und am Mittwoch erneut Glättegefahr, gegen Mittwochmorgen von Nordwesten gebietsweise aufkommende Schneefälle, anschließend über weite Teile Brandenburgs und Berlins ausweitend und am Mittwoch zeitweise anhaltend. Gebietsweise 1 bis 5 cm Neuschneezuwachs.

