Teltow – Anglerverein Schöneberg spendet für Tafel

Beim jüngsten Benefiz-Angeln kam der Anglerverein Berlin-Schöneberg e. V. auf ein Ergebnis von insgesamt 1.250 Euro. Dieses Geld wird der Tafel Potsdam e. V. zur Verfügung gestellt, die in Teltow eine Ausgabestelle unterhält.

Seit mehr als 40 Jahren ist der Anglerverein Pächter am Teltowkanal. „Als dankbarer Nachbar setzen wir uns für das Wohl der Teltower ein und spenden seit 2018 die Startgelder für das jährliche Benefizangeln an die Lebensmittelausgabe der Tafel Potsdam in Teltow”, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Geschäftsführerin Imke Georgiew zeigte sich außerordentlich erfreut über diese neuerliche Aktion der Berlin-Schöneberger Angler. Sie wies darauf hin, dass die Tafel Potsdam wöchentlich rund 2.000 bedürftige Menschen versorgt: „Da ist selbstverständlich jede Hilfe willkommen.“

Jens Vöster (l.), 1. Vorsitzender des Anglervereins Berlin-Schöneberg, und Stefan Enge, 2. Vorsitzender, mit dem Spendenscheck für die Tafel Potsdam.

Zu dem beliebten Benefizangeln kommen jedes Jahr Angler aus ganz Deutschland an den Teltowkanal. Dabei handelt es sich um eine Hegefisch-Aktion, bei der Fische in andere Gewässer umgesetzt werden, in denen die Kormorane bereits alles leergefressen haben. Die Fische werden dafür möglichst schonend geangelt und anschließend mit einem speziell ausgestatteten Fahrzeug an ihre neuen Plätze gebracht.

Fotos: Privat