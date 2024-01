Am Wochenende drei Einbrüche in Kleinmachnow

Im Verlauf des 20. Januars kam es in Kleinmachnow zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen. In zwei Fällen versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang über Terrassentür zu verschaffen, was in einem der Fälle misslang. Bei der weiteren Tat blieb die Tatbegehung zunächst unbekannt und ist Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach wertintensiven Gegenständen. Abschließende Angaben zum Diebesgut konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Kriminaltechnik wurde mit der Spurensuche beauftragt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Foto: Pixabay.com