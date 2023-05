Erster Kleinmachnower Inklusionsfest mit Spendenlauf

Am Freitag, 26. Mai, ist es soweit: Um 15:00 Uhr gibt Bürgermeister Michael Grubert an der Maxim-Gorki-Gesamtschule den Startschuss für Kleinmachnows erstes Inklusionsfest mit Spendenlauf. Die Erlöse aus der Veranstaltung werden Inklusionsprojekten in Kleinmachnow zugutekommen.

Kleinmachnow und Teltow sind gemeinsam Host Town für eine Delegation aus Samoa, die im Juni an den Special Olympics World Games in Berlin teilnimmt. Diesen Anlass möchte die Gemeinde Kleinmachnow nutzen, um das Thema Inklusion ins sportliche Scheinwerferlicht zu rücken. Im Rahmen des diesjährigen inklusiven Sportsommers sind besondere Veranstaltungen geplant.

Highlight ist dabei ein Spendenlauf mit einem inklusiven Fest für Groß und Klein auf dem Gelände der Maxim-Gorki-Gesamtschule (Förster-Funke-Allee 106). Interessierte sind von 15:00 bis 22:00 Uhr aufgefordert, selbst die Sportschuhe zu schnüren, mitzulaufen und so aktives Zeichen zu setzen für ein gleichberechtigtes und tolerantes Miteinander zu setzen! Für alle Teilnehmer gibt es eine Urkunde sowie eine kleine Aufmerksamkeit, und die fleißigsten Rundensammler werden mit Medaillen ausgezeichnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Begleitet wird der Spendenlauf durch ein buntes Rahmenprogramm, zu dem neben Radio Teddy und Musik-Acts auch Vertreter aus der Politik erwartet werden. Beide Sporthallen der Maxim-Gorki-Gesamtschule und eine Hüpfburg laden zum Toben ein, und an Bastel- und Kreativständen kann das handwerkliche Geschick erprobt werden. Zudem präsentiert sich Kleinmachnows Freiwillige Feuerwehr. Die Polizei und zahlreiche soziale Träger informieren über ihre Arbeit, stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung und haben verschiedene Mitmachangebote dabei. Speisen und Getränke können vor Ort erworben werden. PM

