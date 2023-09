Die Wodanstraße in Höhe der Hausnummer 4 wird am 19. und 22. September jeweils in der Zeit von 07:00 bis 16:00 Uhr wegen Hausmontage- und Betonierarbeiten voll gesperrt.

Auf Grund einer Hausmontage kommt es vom 18. bis 27. September, jeweils werktags in der Zeit von 07:00 bis 17:00 Uhr zur Vollsperrung der Händelstraße in Höhe der Hausnummer 90B.

Foto:Pixabay.com