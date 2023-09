Auszeichnung der besten Schüler-Projekte des Schülerwettbewerbs TECCI 2023

Das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM, angesiedelt im TGZ PM GmbH, hat zum fünften Mal den Schülerwettbewerb TECCI ausgeschrieben. Prämiert werden Projekte von Schülerinnen und Schülern, Schülergruppen und Schülerfirmen der Klassenstufen 5 bis 13 sowie Auszubildenden an Oberstufenzentren und Berufsschulen im Landkreis Potsdam-Mittelmark mit den Schwerpunkten Physik, Geografie, Mathematik, Biologie, Chemie, Mechatronik und Informatik.

„Ich freue mich sehr, dass die Begeisterung für diesen Wettbewerb immer größer wird. In diesem Jahr haben sich Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen und Auszubildende von Oberstufenzentren aus dem Landkreis und erstmals auch über die Kreisgrenzen hinaus beteiligt. Insgesamt wurden 15 Projekte eingereicht, die zum Teil mit Forschungseinrichtungen aus dem Landkreis wie dem Hereon aus Teltow umgesetzt wurden“, so Linda Schröder vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM. Die Preisverleihung des TECCI fand im Rahmen des Arbeitskreises Schule & Wirtschaft PM am 14. September im Hotel und Restaurant „Zum Rittmeister“ in Werder (Havel) statt und wurde aus Mitteln des Landkreises finanziert. „Die Wirtschaftsförderung des Landkreises unterstützt den Schülerwettbewerb TECCI sehr gern, weil es eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben ist, junge Menschen in Potsdam-Mittelmark für die Themen Forschung und Innovation zu begeistern, damit unsere Unternehmen die Fachkräfte von morgen finden“, betonte Dr. Steven Koch, Erster Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark, in seinem Grußwort. Auch Landrat Marko Köhler besuchte die Veranstaltung und verfolgte die Ausführungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Referenten. Nach der Begrüßung durch Linda Schröder und Dr. Steven Koch erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in technische Trends durch Niklas Heyne und Franziska von Tenspolde vom Institut für Innovations- und Informationsmanagement GmbH.

Dann war es endlich soweit und die TECCI-Preisverleihung begann. „Wir haben eine Vorauswahl der besten Projekte getroffen. Die Schülerinnen und Schüler der ausgewählten Projekte hatten die Möglichkeit, ihre Ideen oder Produkte bei der Veranstaltung vorzustellen. Nach den Präsentationen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Stimmzettel die Plätze 1 bis 3 bestimmt“, so Caroline Stallbaum vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM.

Der dritte Platz ging an das Projekt „Mini-Spothalle aus dem 3D-Drucker“ der Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow, der zweite Platz an das Projekt „Buchbinderei“ der Förderschule am Plessower See Werder (Havel) und der erste Platz des Schülerwettbewerbs TECCI 2023 an das Projekt „Das Propolis-Pflaster“ des Marie-Curie-Gymnasiums Ludwigsfelde. „Die drei Siegerprojekte überzeugten durch Aktualität, Umsetzbarkeit, Ideenreichtum und kreative Präsentation“, fasst Linda Schröder zusammen. Alle ausgezeichneten Projekte erhielten einen Pokal sowie eine Urkunde, Gutscheine von sofatutor und Amazon und weitere Überraschungen. Neben sofatutor und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark sind die Becker + Armbrust GmbH, die Endress+Hauser SE+Co KG, die Paul Hartmann AG sowie die E.DIS AG Sponsoren des Schülerwettbewerbs TECCI.



„Wir danken allen Beteiligten, insbesondere den Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrkräften, für die Teilnahme am Schülerwettbewerb und an der Veranstaltung. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren und dem Hotel und Restaurant „Zum Rittmeister“ für die Nutzung der Räumlichkeiten und die Bewirtung“, so Linda Schröder.

Foto: Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH