100 Baumpatenschaften für Kleinmachnow

Das Projekt „Baumpatenschaften für Kleinmachnow“ hat sich in den vergangenen Jahren in der Gemeinde erfolgreich etabliert. Bei über 1.000 Jungbäumen kann die Kommune jede Hilfe gebrauchen.

Sechs Patenbäume konnte die Gemeinde im Jahr 2018 verbuchen, 2019 waren es 28. Zum 100-jährigen Bestehen der Gemeinde 2020 sollte die 100er-Marke erreicht werden. Dieses Ziel wurde knapp verfehlt, doch nun ist es mit etwas Verspätung geschafft: 100 Kleinmachnower Jungbäume können sich über engagierte Baumpaten im Ort freuen.

Julia Sebastian wurde mit den „Singenden Nachbarinnen“ während des Corona-Lockdowns zur Baumpatin. Sie berichtet: „Zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns Mitte März 2020 trafen sich mehrere Nachbarinnen aus dem Viertel zufällig auf der Straße und überlegten, was sie tun könnten, um gut durch diese Ausnahmezeit zu kommen. In Italien sangen gerade die Menschen aus ihren Wohnungen gemeinsam auf die Straße. Diese Idee griffen sie auf. Seitdem treffen sie sich fast jeden Abend um 18:00 Uhr mit gebührendem Abstand im Freien zum Singen. Da in vielen Liedern auch eine Linde („…wo wir uns finden, wohl unter Linden“) vorkommt, kaufte eine von ihnen eine Linde im Topf. Nach zwei Jahren war dieser definitiv zu klein. Ein neuer Platz musste her. Dank des Einsatzes der Gemeinde wurde auf einer Grünfläche im Weidenbusch ein idealer Standort gefunden. Dort ist die Linde nun ein ganz offizielles Kleinmachnower Straßenbäumchen und wird hoffentlich auch in 100 Jahren noch von Corona und dessen – in diesem Fall guten Seiten – erzählen. Die Nachbarinnen sind zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen.“

Um Baumpate zu werden, reicht es, das Formular auf www.kleinmachnow.de/baumpate online auszufüllen oder sich telefonisch unter 033203-877-2135 zu melden. Alle Baumpaten erhalten für ihr Engagement eine offizielle Urkunde und werden auf Wunsch am Baum selbst als Pate namentlich genannt. Um die Baumpaten zu unterstützen, gibt es für jeden Patenbaum darüber hinaus einen 60 Liter fassenden Wassersack, der das Bewässern des Baumes erleichtert und es besonders effizient und einfach macht. PM

Bild: Gemeinde Kleinmachnow