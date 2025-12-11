Kleinmachnow – Bildungsminister Freiberg übergibt Förderbescheid

Am 11. Dezember übergab Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg an der Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule Kleinmachnow den Förderbescheid für die Jahre 2026 bis 2028. Damit fördert das Land Brandenburg das Regionale Grundbildungszentrum Potsdam-Mittelmark in der Förderperiode mit 484.925,34 Euro.

Jeder achte Erwachsene kann nicht richtig lesen und schreiben. Hier setzen Alphabetisierung und Grundbildung an. Das Land Brandenburg fördert Grundbildungszentrum und Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark (kvhs PM) mit 817.673,34 Euro im Zeitraum 2026 – 2028. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Landes Brandenburg und der Europäischen Union. Bildungsminister Steffen Freiberg übergab in Kleinmachnow die neuen Zuwendungsbescheide an die Vorsitzende des Kreistags und Aufsichtsratsvorsitzende der Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule GmbH, Kathrin Heilmann, und den Dezernenten Stabsstelle des Landkreises, Daniel Rigot.

Bildungsminister Steffen Freiberg: „Das Recht auf Bildung darf keine Frage des Alters sein. Alle Erwachsenen im Land Brandenburg, denen das Lesen und das Schreiben schwerfällt, sollen die Chance haben, ihre Schriftsprachkompetenz zu verbessern. Alphabetisierung und Grundbildung sind wichtige Bausteine für Chancengleichheit und Teilhabe und leisten einen wichtigen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Die Brandenburger Grundbildungszentren arbeiten höchst erfolgreich. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, ihre wichtige Arbeit zu fördern – wie hier an der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark. Mein großer Respekt gilt den Erwachsenen, die den zweiten Anlauf unternehmen, um lesen und schreiben zu erlernen, als auch den hoch engagierten Lehrkräften, die dies ermöglichen.“

Kreistags- und Aufsichtsratsvorsitzende Kathrin Heilmann: „Grundbildung eröffnet Wege: Wer lesen und schreiben kann, findet Zugang zu Wissen, zu Menschen und zu neuen Chancen. Sie stärkt die gesellschaftliche Teilhabe und macht berufliche Bildung möglich. Wir freuen uns darüber, dass mit der erweiterten Förderung noch mehr Menschen im Landkreis erreicht werden können.“

kvhs-Leiterin Anja Schmalfuß: „Die Grundbildung ist einer unserer wichtigen Bausteine in der Erwachsenenbildung. Mit der neuen Zuwendung kann die Volkshochschule ihre erfolgreiche Arbeit ausbauen. Für weitere drei Jahre können wir an sechs Standorten im Landkreis unsere Angebote für Lesen, Schreiben und Rechnen erweitern. Wir ermutigen Erwachsene, in unsere offenen Lernräume und in die Kurse zu kommen – es ist nie zu spät.“

Offene Lernräume und Kurse in Bad Belzig, Beelitz, Kleinmachnow, Seddiner See, Teltow und Werder – digitale und politische Grundbildung

Das Grundbildungszentrum und die Kreisvolkshochschule bieten kostenfreie Lernräume und Kurse für Erwachsene, die besser lesen, schreiben und rechnen wollen, an. Außerdem gibt es Angebote zur digitalen Grundbildung und zur politischen Grundbildung. Die Lernerinnen und Lerner haben Gelegenheit in Ausflügen oder speziellen Workshops mehr über Demokratie und ihre Institutionen zu erfahren. Weitere Themen sind Gesundheit und finanzielle Grundbildung. Das Grundbildungszentrum kooperiert mit den regionalen Jobcentern des Landkreises. Alle Informationen zu den Angeboten in Potsdam-Mittelmark hier.

