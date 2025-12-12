Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in der Teltower Altstadt

Der Weihnachtsmarkt in der Teltower Altstadt gilt als einer der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in der Region. Traditionell findet er am 3. Adventssonntag statt, so auch in diesem Jahr: Am 14. Dezember werden in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr auf dem Gelände der St. Andreaskirche, auf dem Marktplatz in der Teltower Altstadt und im Bürgerhaus handgefertigte Produkte, weihnachtliche Artikel und Kunsthandwerk angeboten.

Der Weihnachtsmarkt ist eine Kooperationsveranstaltung der Stadt Teltow und der Evangelischen Kirchengemeinde St. Andreas Teltow. Um 14:00 Uhr wird der Weihnachtsmarkt feierlich durch Bürgermeister Thomas Schmidt und Pfarrer Christian Stiller auf der Treppe des Neuen Rathauses eröffnet. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung durch den „Celestial Gospel Chor“.

Zahlreiche Stände sorgen für das leibliche Wohl und bieten warme Getränke, Bratwurst, selbstgebackenen Kuchen und viele weitere Leckereien an. Die St. Andreaskirche ist ganztägig geöffnet. Außerdem ist der Weihnachtsmann mit einem Sack voller kleiner Überraschungen auf dem Markt unterwegs. Im Bürgerhaus gibt es für die kleinen Besucher kostenfreie Bastelangebote. Die ortsansässige Bäckerei bietet für Kinder das Herstellen von Lebkuchen-figuren und Lebkuchensternen unter Anleitung an. Das Berliner Puppentheater präsentiert „Rudolph mit der roten Nase“ im Stubenrauchsaal im Neuen Rathaus.

Zum Abschluss wird um 19:00 Uhr in die St. Andreaskirche zum weihnachtlichen Konzert eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Es wird empfohlen, mit dem ÖPNV anzureisen, da Parkplätze nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen.

Fotos: Stadt Teltow