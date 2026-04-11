Teltow – Stauden- & Samenbörse

Am 12. April verwandelt sich das Gelände des Teltower Heimatmuseums in einen lebendigen Marktplatz für Gartenfreunde und Liebhaber schöner, alter Dinge. Von 14:00 bis 18:00 Uhr werden Gartenlust, Sammelleidenschaft und Nachbarschaft in Teltows ältestem Haus miteinander verbunden. In Hoher Steinweg 13.

Auf der Stauden- und Samenbörse können Pflanzenfreunde Stauden, Setzlinge und Samen tauschen oder erwerben und sich neue Anregungen für den eigenen Garten holen. Begleitet wird die Börse von einem kleinen, aber feinen Trödelmarkt mit ausgewählten Haushaltswaren und Fundstücken aus vergangenen Zeiten. Emaillierte Kannen, Porzellan, Holzgegenstände und andere kleine Schätze laden dort zum Stöbern ein.

Für das leibliche Wohl ist mit einem Kuchenbuffet gesorgt, das liebevoll aus Spenden der Anbieterinnen und Anbieter zusammengestellt wurde. Bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen lässt sich der spätsommerliche Nachmittag in entspannter Atmosphäre genießen.

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