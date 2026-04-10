BER – Krieg in Nahost und Warnstreik wirkten sich auf die Flugbewegungen aus

Trotz des Iran-Krieges und eines Warnstreiks am 18. März reisten im vergangenen März mehr Menschen über den Flughafen BER als im Vorjahresmonat 2025. Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 1,98 Millionen Passagiere am Flughafen Berlin Brandenburg, 1,2 Prozent mehr als im März 2025, wie die vorläufigen Zahlen des Verkehrsberichts zeigen.



Die aktuelle weltpolitische Lage und der Streiktag wirkten sich insbesondere auf die Zahl der Flugbewegungen und die Fracht-Beiladungen aus: Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat rund 14.700 Maschinen am BER, 3,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Wegen der Situation in Nahost strichen die Fluggesellschaften im vergangenen März rund 450 Flüge zwischen dem Flughafen Berlin Brandenburg und Flughäfen in der Nahost-Region wie Doha, Dubai, Abu Dhabi, Tel Aviv und Beirut. Während des Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di am 18. März konnten rund 430 Flugzeuge nicht am BER starten oder landen.



Insgesamt wurden im März 2026 2.900 Tonnen Fracht am BER umgeschlagen, ein Drittel weniger als im März 2025.

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