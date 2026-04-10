Der Künstler Victor Ash gestaltet in Teltow

Vom 9. bis zum 14. April gestaltet der international renommierte Fassaden- und Street-Art-Künstler Victor Ash die Fassade eines Gebäudes im Business Park Teltow. Für den in Portugal geborenen Pionier der französischen Graffiti- und Street-Art-Szene ist es nicht der erste Kunstauftrag im Großraum Berlin.

Victor Ash zählt zu den bekannten europäischen Urban Artists und ist insbesondere für seine großformatigen Arbeiten im öffentlichen Raum bekannt. Er wurde in Portugal geboren und wuchs in Paris auf. Seit den frühen 1980er Jahren gehörte Ash der legendären Pariser Graffiti-Crew BBC an. Er arbeitete unter anderem mit Bando, Mode2 und JonOne zusammen, die große Vorreiter der Street Art in Europa waren. Heute ist Ash berühmt für seine schwarz-weißen Wandbilder, in denen er historische und gesellschaftliche Themen in symbolhaften Darstellungen visualisiert. Eines seiner bekanntesten Werke ist „Astronaut Cosmonaut” im Berliner Ortsteil Kreuzberg. Es wurde im Jahr 2007 gemalt und gilt heute als eine der bekanntesten Wandmalereien Berlins sowie als Sehenswürdigkeit und Touristenattraktion in Kreuzberg. Das Motiv stellt einen schwebenden Astronauten dar und umfasst eine Fläche von 22 x 14 Meter. Das Bild wurde mit schwarzer Farbe gemalt, wobei die Farbe teilweise an der Wand herunterlief.

In Teltow gestaltet er gerade die Fassade des Gewerbestandorts THE FRAME Teltow – eines der modernsten und nachhaltigsten Gewerbeobjekte in Teltow in dem aktuell noch wenige verbleibende Flächen zur Vermietung zur Verfügung stehen. „In und um Berlin zu arbeiten ist für mich immer etwas besonderes“, erzählt Victor Ash. „In und um Berlin zu arbeiten, ist für mich immer etwas Besonderes“, erzählt Victor Ash. „Ich habe diesen urbanen Großraum stets als Inspiration empfunden. Ich finde es wunderschön, wie sich hier Kunst ins Stadtbild integriert. Für einen Künstler ist es ein wundervolles Gefühl, wenn seine Werke direkt auf der Straße vom Publikum entdeckt werden.“ Eine der Herausforderungen beim Teltower Projekt war es, die Fenster in das Endprodukt einzubinden. „Was ich hier gestalte, heißt ‚The Frame‘, genau wie das Gebäude. Die Farbe Blau soll natürlich auch eine Verbindung zum Teltowkanal und dem Element Wasser, welches diese Region prägt, darstellen.“ Auch übers Wochenende wird Victor Ash an seinem Werk arbeiten. Dass ihm dabei manchmal Schneeflocken um die Ohren wehen, stört ihn nicht sonderlich. „Als Street-Art-Künstler muss man einiges aushalten. Genau diese Art zu arbeiten zeichnet den Unterschied zum Arbeiten in einem Atelier aus.“

Einen ausführlichen Beitrag über das Projekt von Victor Ash in Teltow finden Sie in der Mai-Ausgabe des lokal.reports.

Fotos: Redaktion