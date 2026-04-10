Freitag, April 10, 2026
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Teltower Stadtblatt-Verlag
TeltowVerkehr

Bus 629 – Sperrung Teltow, Zehlendorfer Str.

Redaktion


Die Berliner Wasserbetriebe und der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Der Teltow“
tauschen zwischen April und Ende 2027 ihre teilweise sehr alten Rohrleitungen rund um den Ruhlsdorfer Platz und die Zehlendorfer Straße aus. Anschließend werden alle von den Baustellen betroffenen Straßen erneuert. Aufgrund der Bauarbeiten wird die Zehlendorfer Str. in Teltow ab dem 15. April, Betriebsbeginn voll gesperrt.

Die Linie 629 wird zwischen S Teltow Stadt/Gonfrevillestr. und Badstr. über Schönower Str. umgeleitet. Die Haltestelle Teltow, Zehlendorfer Str. wird zu Ersatzhaltestellen am Kreisverkehr Schönower Str./ Zehlendorfer Str./Zeppelinufer verlegt. Die Haltestelle Teltow, Bürgertreff (nur Linie 629) wird in die Schönower Str. (Fahrtrichtung Postviertel) und in die Mahlower Str. vor der Einmündung Schönower Str. (Fahrtrichtung Stahnsdorf) verlegt.

Foto: Pixabay.com

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