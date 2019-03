Teltow: Polizei holt agressiven Fahrgast ab

Ein pöbelnder S-Bahnfahrer sorgte am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr für einen Einsatz der Polizei am Teltower S-Bahnhof. Laut Bericht der Bundespolizei bepöbelte ein 38-jähriger Fahrgast in einer S-Bahn der Linie S 25 andere Reisende und rauchte. Als ihn der Zugführer aufforderte, dies zu unterlassen und den Zug zu verlassen, schlug der Mann ihm mit der Faust gegen die Schulter und warf ihm eine Glasflasche gegen das Bein.

Hinzugerufene Einsatzkräfte der Brandenburger Polizei begleiteten den Angreifer, der sich weiterhin weigerte die S-Bahn zu verlassen, am S-Bahnhof Teltow aus dem Zug und übergaben ihn zuständigkeitshalber an die Kollegen der Bundespolizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Eine Ärztin veranlasste nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen die Einweisung des Italieners in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Der Zugführer blieb unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Text: Quelle: Bundespolizei