Neue Wohnstadt: Richtfest der Teltower Wohnungsbaugenossenschaft

Am 23. August feierte die Teltower Wohnungsbaugenossenschaft Richtfest für das Gebäude in der Käthe-Niederkchner-Straße 3 und 5. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt war ebenfalls zugegen.

Mit Musik, künstlerischen Darbietungen und kulinarischen Köstlichkeiten feierte die Teltower Wohnungsbaugenossenschaft am Mittwoch das Richtfest für den Aufzugsanbau und die Dachgeschossaufstockung an den Bestandsgebäuden in der Käthe-Niederkirchner-Straße 3 und 5. Damit bedankte sich die TWG bei allen betroffenen Mieterinnen und Mietern für die mit den Baumaßnahmen verbundenen Unannehmlichkeiten, aber auch bei allen beteiligten Firmen, Gewerken und den eigenen Mitarbeitern.

Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt lobte in seiner Ansprache die intelligenten Lösungen der TWG, die mit ihrem Bauvorhaben auf die Bedürfnisse ihrer Mieterinnen und Mieter eingehe und damit auf die demografische Entwicklung in der Stadt reagiere. „Der massive Zuzug junger Familien in den letzten Jahrzehnten darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir immer mehr ältere Menschen mit ganz eigenen Bedürfnissen in der Stadt haben. Darauf müssen wir reagieren und neben Schul- und Kitabau auch an die seniorengerechte Stadt denken. Das Stichwort heißt Barrierefreiheit und bezieht sich eben auch auf den Wohnbereich. Aufstockungen und Aufzugsanbauten hier in der Neuen Wohnstadt werden dazu führen, dass ältere Mieterinnen und Mieter weiterhin in ihren Wohnungen leben können, dass ihnen die Mobilität zurückgegeben wird, ohne die sie im schlimmsten Fall verloren wären. Und ganz nebenbei wird die Wohnqualität in den Bestandsgebäuden in einem Maße gesteigert, das auch für neue Mieterinnen und Mieter interessant ist“, betonte Thomas Schmidt.

Die Bauarbeiten haben im Januar begonnen. Die Fertigstellung ist für Mai 2024 geplant.

Foto:Pixabay.com