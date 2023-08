Stahnsdorf feiert – Unterhaltung, Kulinarisches und eine Kunstmeile

Am Samstag, den 2. September lädt die Gemeinde Stahnsdorf wieder zum größten Fest des Ortes ein ─ auch viele regionale Künstler sind mit von der Partie.

Zum Herbstanfang findet wieder das Stahnsdorfer Familienfest statt. Auf dem Dorfplatz wird am 2. September von 14:00 bis 22:00 Uhr ein attraktives Unterhaltungsprogramm geboten. Riesenrutsche, Vierer-Bungee-Trampolin, Aqua Zorbing und vieles mehr warten auf Jung und Alt. Kulinarische Köstlichkeiten runden das Angebot ab. Auf der Hauptbühne am Denkmal präsentieren sich am Nachmittag und Abend folgende Bands: Anton (Berlin), Naboso (Rokytnice nad Jizerou / CZ), Vicco Tones (Stahnsdorf) und Kurzschluss (Borkheide). Doch damit nicht genug: Insgesamt 28 Künstlerinnen und Künstler aus der Region beteiligen sich in diesem Jahr im Rahmen einer „Kunstmeile“ an den Feierlichkeiten. Auf dem Querweg entlang des Teiches und des Spielplatzes bis zur Kirche zeigen sie unterschiedliche Formen der bildenden Kunst und präsentieren ihre Werke.

Die Gemeinde bittet, für die Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Baumaßnahmen am Friedrich-Weißler-Platz (barrierefreier Umbau der Bushaltestellen) werden Ende August 2023 abgeschlossen sein. Die dortigen Bushaltestellen werden nach Angaben des ÖPNV-Anbieters Regiobus ab dem Veranstaltungstag am 2. September wieder planmäßig angefahren. Die Bushaltestellen „Waldschänke“ und „Stahnsdorfer Hof“ sind nur wenige Gehminuten vom Festgelände entfernt und daher zu empfehlen.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf