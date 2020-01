Neue Kammerspiele: Kinoprogramm vom 9. bis 15. Januar

Once upon a time in Hollywood, Der geheime Roman des Monsieur Pick und der Animationsfilm Latte Igel laufen in der kommenden Spielwoche vom 9. bis zum 15. Januar im Kino der Neuen Kammerspielen in Kleinmachnow.

Der Geheime Roman des Monsieur Pick

Donnerstag, 09. Januar um 20.00 Uhr

Freitag, 10. Januar um18.00 Uhr

Samstag, 11. Januar um 18.00 Uhr

Der Geheime Roman des Monsieur Pick (OmU)

Sonntag, 12. Januar um 20.15 Uhr

Once Upon A Time in Hollywood

Freitag, 10. Januar um 20.00 Uhr

Pavarotti

Mittwoch, 15. Januar um 18.00 Uhr

Gundermann Revier

Donnerstag, 09. Januar um 18.00 Uhr

Latte Igel

Donnerstag, 09. Januar um 16.00 Uhr

Freitag, 10. Januar um 16.00 Uhr

Samstag, 11. Januar um 16.00 Uhr

Sonntag, 12. Januar um 16.00 Uhr

Mittwoch, 15. Januar um 16.00 Uhr

Einsam, Zweisam

Samstag, 11. Januar um 20.00 Uhr

Sonntag, 12. Januar um 18.00 Uhr

Mittwoch, 15. Januar um 20.15 Uhr

Foto: © Neue Visionen Filmverleih/ Der geheime Roman des Monsieur Pick