Tag der offenen Tür am Bülow-Gymnasium

Am 25. Januar von 10:00 bis 13:00 Uhr lädt das Vicco-von-Bülow-Gymnasium zum Tag der offenen Tür in die Heinrich-Zille-Straße 30. Es werden verschiedene Projekte vorgestellt, die Klassen präsentieren Ergebnisse ihres schulischen Lebens, um 10:30 und 12:00 Uhr bietet die Schulleitung eine Infoveranstaltung an. An der Schule lernen etwa 700 Schüler. Einen Schwerpunkt hat die Schule nicht, sie setzt vielmehr auf eine breite inhaltliche Bildung in allen Bereichen.