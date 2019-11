Neuer Kletterparcour für Lindenhof-Grundschule

Die Lindenhof-Grundschule in Stahnsdorf ist um zwei Spielgelegenheiten reicher. Auf dem südlichen Außengelände wurde auf 350 Quadratmetern ein zweiteiliger Parcour angelegt, der aus einer Balancierstrecke und einer Hangelstrecke besteht. Die Kinder können darauf klettern und ihr Gleichgewicht trainieren. Die Arbeiten wurden in den Herbstferien durch eine Fachfirma aus Kloster Lehnin durchgeführt.

Eine Bepflanzung für die genannte Fläche kam nicht infrage, da der Hang als Spielfläche in jedem Fall erhalten werden sollte. Diesem Wunsch kam der Fachbereich Verkehrs- und Grünflächen gern nach. Er beschaffte von einem Spielgerätehersteller aus Brandenburg an der Havel verschiedene Balancier- und Halteseile, Palisaden-, Rund- und Kanthölzer, Gurtsteg, Seilharfe, Dreieck-Netz sowie einige Balancierbalken.

Die TÜV-Abnahme des in den Hang integrierten Spielparcours‘ erfolgte am 28. Oktober. Beim Besuch von Bürgermeister Bernd Albers überzeugte sich dieser am 13. November selbst von den Eigenschaften der Balancierstrecke und stellte mit Freude fest, dass alle Geräte rege genutzt werden. „Hier werden spielerische Elemente und die Schulung motorischer Fähigkeiten geschickt miteinander kombiniert. Die Balancierstrecke fügt sich toll in das vorhandene Gelände ein“, so der Bürgermeister. In die Geräte, deren Aufbau und die technische Abnahme investierte die Gemeinde rund 21.500 Euro.

Quelle/ Foto: Gemeinde Stahnsdorf