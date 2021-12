Magisches Lichtermeer

Nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr feiert der „Christmas Garden Berlin“ nun sein Comeback: Farbenfrohe Installationen verwandeln den Botanischen Garten in eine Märchenlandschaft.

In diesem Winter wird der Christmas Garden Berlin bereits zum fünften Mal – nach einer pandemiebedingten Pause im letzten Jahr – Groß und Klein in Staunen versetzen. 2021 wartet dieses einmalige Format für die ganze Familie mit einem neu konzipierten Rundweg durch das beeindruckende Freigelände des Botanischen Gartens Berlin auf. Über 30 Illuminationen erhellen den gut zwei Kilometer langen Parcours, der sich durch die abwechslungsreiche Gartenlandschaft schlängeln wird.

In ferne Welten lädt die Installation „Magische Galaxie“ ein: Von Schwarzlicht beleuchtete Sterne schweben wie von Zauberhand zwischen den Bäumen. Frostig-zauberhafte Ansichten bietet die von Lasern und Lichtern in Blautöne getauchte „Eiswelt“, in der sich auch ein Eisbär sichtlich wohlfühlt. Ein imposanter „Singing Tree“, von oben bis unten mit Lichterketten bestückt, wird zum weihnachtlichen Mitsummen animieren. Aufgrund der positiven Resonanz ist auch das Glockenspiel in diesem Winter als klingende Passage durch leuchtende Lichterketten mit dabei. Wie bereits in der Saison 2019/2020 steuert Komponist und Sound-Designer Burkhard Fincke die individuell arrangierte musikalische Untermalung für zahlreiche Installationen bei.

Die mit Herzblut inszenierten Installationen bieten unzählige Vorlagen für spannende Fotomotive. Kreative Besucher können ihre Fotos mit dem Hashtag #ilovechristmasgarden bei Facebook oder Instagram posten und so am Fotowettbewerb teilnehmen. Unter den besten Schnappschüssen werden eine Reise für zwei Personen zum Christmas Garden Barcelona 2022 inkl. Flug und Übernachtung sowie Tickets für den Christmas Garden im nächsten Jahr verlost.

Um den Anforderungen der Coronapandemie Rechnung zu tragen, wurde ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet. Dieses stellt sicher, dass die behördlich vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden

Der Christmas Garden ist noch bis zum 09. Januar täglich von 16:30 bis 22:00 Uhr geöffnet; am 24. und 31. Dezember bleibt er geschlossen. Eintrittskarten mit den Wunsch-Einlasszeiten gibt es auf www.christmas-garden.de/berlin sowie telefonisch unter 01806-777-111 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 60 Cent aus aus dem deutschen Mobilfunknetz). PM/ros

Bild: Christmas Garden Berlin/Sven Bayer