Das Teltower GINN Hotel unterstützt den Teltowkanal-Halbmarathon

Mit 198 charmanten Zimmern und Suiten sowie 16 flexiblen Veranstaltungsräumen für Tagungen und Events bietet das GINN Hotel Berlin-Potsdam in der Warthestraße 20 in Teltow seit April 2022 seinen Gästen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen einen echten Wohlfühlort. Ob Firmen-Zusammenkünfte, Übernachtungen auf Geschäftsreisen, Jubiläen, Hochzeiten, Familienfeiern oder die Unterbringung von Sportvereinen – hier findet jeder das passende Angebot.

Das frühere „Pentahotel“ an der Rammrathbrücke wurde ab Januar 2020 komplett außen und innen neu gestaltet. Heute beschäftigt das GINN Hotel ca. 60 Mitarbeiter in den Bereichen Service, Rezeption, Küche, Verwaltung und Technik. Zum Wohlfühlkonzept gehören der freundliche Empfang an der Rezeption mit angrenzender Bar, gemütliche Lounge-Bereiche und die Möglichkeit, Billard oder Kicker zu spielen. Das moderne Restaurant liegt am Teltowkanal, die angeschlossene großzügige Terrasse und der schöne Garten bieten idyllische Rückzugsorte zum Entspannen.

Viele Stammkunden kommen aus der Region, vor allem wochentags zu mehrtägigen Tagungen mit Übernachtungen. Zahlreiche Firmen z.B. aus Gewerbegebieten wie Ludwigsfelde oder der Goerzallee in Zehlendorf buchen regelmäßig in Teltow ein. Das Wochenende nutzen vor allem Familien für kleine und größere Feiern oder bringen den Verwandtschaftsbesuch unter. Sportvereine aus der Region sind übernachten hier, wenn sie Trainingslager veranstalten. Zu Gast waren schon Hertha BSC oder United Teltow. Das Hotel unterstützt Vereine, indem sie kostenlos Räume zur Verfügung bestellt bekommen oder Getränke gesponsert werden. Auch die in der Nachbarschaft gelegene „sportlichste Schule Brandenburgs“, die „Eigenherd-Schule“ in Kleinmachnow, profitiert von einer Kooperation.

Auch wer nicht im 4-Sterne-Hotel übernachtet, ist herzlich im Restaurant willkommen und kann von interessanten Angeboten profitieren. Hoteldirektor Sebastian Augustin: „Wir bieten zum Beispiel jeden letzten Donnerstag im Monat unser After-Work-Special in der GINN Bar von 17 bis 21 Uhr an. Hier gibt es für alle zum Entspannen nach der Arbeit Musik mit DJ Raschi und 20 Prozent Rabatt auf alle Getränke.“

Das GINN Hotel in Teltow unterstützt zum ersten Mal den Teltowkanal-Halbmarathon am 5. November. Sebastian Augustin: „Das Lauf-Event finden wir ganz toll, weil damit in der Region was auf die Beine gestellt wird, was Teltow über die Grenze hinaus bekannt macht. Wunderbar, dass auch internationale Läufer mit dabei sind! Alles, was Sport ist, unterstützen wir gern!“ So wurden den Vetretern der Teltower Partnerstädte, die zum Lauf-Event kommen, kostenlose Übernachtungen im Hotel angeboten. Alle Läuferinnen und Läufern bekamen Sonderraten, die deutlich unter dem normalen Preis liegen. Und die Siegerin und der Sieger des Halbmarathons erhalten je 2 Übernachtungen im Hotel.

Dem 18. Teltowkanal-Halbmarathon wünscht Augustin: „Dass sich das Event weiter etabliert und vielleicht mal über 3.000 Teilnehmer erwartet werden. Und dass wir gutes Wetter haben!“

Foto: GINN Hotel Berlin-Brandenburg