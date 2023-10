Pilotprojekt „Temporäre Mobilstationen“ endet im November

Das Pilotprojekt E-Bike-Stationen in Kleinmachnow, das 2021 auf dem Rathausmarkt mit dem Verleih von zunächst acht Elektrofahrrädern startete, läuft aus. Am 10. November kann zum letzten Mal eines der Räder ausgeliehen werden. Ziel der Gemeinde ist es jedoch, bis zum nächsten Sommer ein dauerhaftes Mobilitätsangebot im Ort anbieten zu können.

Die zeitlich befristete Pilotphase wurde 2022 durch eine zweite Station am Adam-Kuckhoff mit vier weiteren Rädern sowie in diesem Jahr durch die Ausleihmöglichkeit von zwei Lastenrädern auf dem Rathausmarkt ergänzt. So konnte die Stadtverwaltung viele Rückmeldungen und Nutzungserfahrungen sammeln, um die Akzeptanz eines solchen Angebots und die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer zu erfassen und zukünftige Mobilitätsangebote passgenau ausrichten zu können.

Die gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen sollen genutzt werden, um ein dauerhaftes Sharing-System in Kleinmachnow zu etablieren. Dazu haben bereits erste Gespräche mit einem Berliner Anbieter stattgefunden. Denn die wichtigste Erkenntnis aus dem Pilotprojekt ist: Die Anbindung an Berlin ist entscheidend für eine erfolgreiche Nutzung.

Insgesamt wurden in 30 Monaten 2.460 Ausleihen über eine Sharing-App registriert, davon 1.877 Ausleihen am Rathausmarkt und 375 Ausleihen am Adam-Kuckhoff-Platz. Aufgrund fehlender Rückgabemöglichkeiten an anderen Standorten wurden die Fahrräder überwiegend für Erledigungen im Nahbereich oder für Freizeitfahrten genutzt. Überwiegen waren die Nutzerinnen und Nutzer mit dem Fahrradverleihsystem sehr zufrieden und wünschten sich eine Fortführung des Angebots. Interesse bestand auch an der Integration von Car-Sharing und Reparaturstationen an den Stationen. Als alternative Standorte wurden insbesondere S-Bahnstationen im Berliner Umland wie Mexikoplatz und Zehlendorf sowie Standorte in Kleinmachnow wie das Freibad Kiebitzberge und der Europarc Dreilinden vorgeschlagen. Darüber hinaus gaben die Befragten an, dass sie das Sharing-Angebot häufiger nutzen würden, wenn das Stationsnetz dichter wäre.

Beim zukünftigen Anbieter wird es in Kleinmachnow an sechs Standorten verschiedene Mobilitätsangebote von unterschiedlichen Anbietern geben, die aber alle über eine gemeinsame App gebucht werden können.

Foto: Gemeinde Kleinmachnow