50 Jahre Schornsteinfeger: Bernd Ebert aus Teltow erhält „Goldenen Meisterbrief“

Er ist wahrlich eine Institution im brandenburgischen Handwerk: Schornsteinfegermeister Bernd Ebert aus Teltow. Am 26. Oktober blickte er auf 50 Jahre Meisterschaft. Dörte Thie, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Potsdam, und Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, übergaben ihm aus diesem Anlass im Schronsteinfegerhaus der Schornsteingfeger-Innung in Ludwigsfelde den „Goldenen Meisterbrief“.

Fünf Jahrzehnte brachte Bernd Ebert seine fachliche Expertise als auch sein ehrenamtliches Engagement für das Handwerk ein. 1978 übernahm Ebert seinen ersten eigenen Kehrbezirk in Teltow-Ruhlsdorf sowie Teile von Teltow und Stahnsdorf und machte sich selbstständig.

Bernd Eberts Engagement für das Handwerk und die Gemeinschaft spiegelt sich in seinem ehrenamtlichen Einsatz wider. Nach der Wende wurde er Obermeister der Schornsteinfegerinnung im Kammerbezirk Potsdam und begleitete das Amt bis 2002. Er organisierte die Innungsarbeit und formulierte wichtige Forderungen. Zusätzlich fungierte er ab 1993 als stellvertretender Landesinnungsmeister und war Mitglied des Vorstands der Kreishandwerkerschaft Teltow-Fläming. 2002 wurde er zum Vizepräsidenten der Handwerkskammer Potsdam und 2007 zum Präsidenten des westbrandenburgischen Handwerks gewählt.

Während seiner Amtszeit modernisierte Herr Ebert die Berufsbildungsstätte der Handwerkskammer Potsdam, die heute als Bildungs- und Innovationscampus des Handwerks in Götz als technologischer Vorreiter in der Aus- und Weiterbildung über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Er erweiterte das Kompetenzzentrum „Rationelle Energieanwendung“ mit der Errichtung des Praxishauses, was deutschlandweit Beachtung fand.

Foto: HWK Potsdam/Ines Weitermann