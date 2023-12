ProA-Absteiger Leverkusen gastiert in TKS

Der 12. Spieltag der TKS 49ers in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB hat einiges zu bieten! Nicht nur ist mit den Bayer Giants Leverkusen ein geschichtsträchtiges Topteam zu Gast, sondern wird der Adventsspieltag auch durch den Platinpartner der MBS mit einem Rahmenprogramm veredelt. Nach dem Spiel ist zudem eine Autogrammstunde mit allen 49ers-Akteuren geplant. Tip-Off ist am 17. Dezember wie gewohnt um 16:00 Uhr in der BBIS in Kleinmachnow.

Welches Team beschert seinen Fans eine Woche vor Heiligabend ein vorweihnachtliches Geschenk? Die Trikotfarben würden dabei für die gastierenden Bayer Giants Leverkusen sprechen, welche das Spielfeld traditionell mit roten Akzenten betreten. Doch zum Glück entscheiden diese nicht über den Spielausgang. Allerdings ist bei diesem Aufeinandertreffen auch mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation kein klarer Favorit auszumachen. Die 49ers stehen seit letzter Woche auf Rang vier der ProB Nord, während sich die Giants mit einer identischen Bilanz von sieben Siegen und vier Niederlagen auf Rang sechs befinden. Die Gäste stiegen letzte Saison überraschend aus der ProA ab, legten 2023/24 einen erwartet starken Start in der ProB hin, verloren nun jedoch drei ihrer letzten vier Partien. 49ers Co-Trainer Dorian Coppola schätzt die Giants dennoch als ein absolutes Spitzenteam ein: „Trotz ihrer aktuellen Schwächephase sehen wir Leverkusen als einen der ganz klaren Aufstiegskandidaten in der ProB. Sie werden uns am Sonntag alles abfordern.“



Vom ProA-Kader der Leverkusener, welche übrigens mit 14 Meisterschaften Rekordmeister der ersten Basketball-Bundesliga sind, ist diese Saison nicht mehr viel übrig. Da Center Dennis Heinzmann verletzungsbedingt für die ganze Spielzeit ausfällt, verbleibt nur noch Marius Stoll (9,7 Pkt) vom letztjährigen Aufgebot. Die wichtigsten Neuzugänge der Giants sind allesamt ligaweit bekannte Namen: McBride (18,4 Pkt), Boksic (8,7 Pkt), Oldham Jr. (7,4 Pkt), Brach (9,8 Pkt) und Urbansky (7,9 Pkt) wechselten im Sommer von anderen ProB-Teams nach Leverkusen. Was die Personalien der 49ers angeht, kann Headcoach Pastushenko nun wieder auf Leo Hampl zurückgreifen, der in Ibbenbüren nach vier Wochen Pause erstmals wieder zum Einsatz kam.



Die Mittelbrandenburgische Sparkasse sorgt beim diesjährigen Weihnachtsspiel für ein festliches Rahmenprogramm und bietet unterdessen eine Ticket-Aktion an: als MBS-Kunde erhalten Zuschauer:innen an der Tageskasse 50% Rabatt auf ihr Ticket! Allen anderen stehen online und vor Ort die üblichen Wege des Ticketkaufs zur Verfügung. Zudem wird die Partie wie immer auf Sportdeutschland.TV live gestreamt. Um 16 Uhr geht es am dritten Advent in der Sporthalle der Berlin Brandenburg International School in Kleinmachnow los.

Foto: TKS 49ers