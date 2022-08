„Farbfeuer“: Ausstellung im Teltower Rathaus

Kunstbegeisterte Senioren präsentieren ihr „Farbfeuer“ und stellen am kommenden Freitag ihre Werke im Teltower Rathaus aus. Nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre sind die Bilder nun einem größeren Publikum zugänglich.

Aus einer von Kurt Zieger geleiteten Zeichengruppe im Seniorentreff der Stadt Teltow entwickelte sich 2018 unter seiner Nachfolgerin Cordula Vollmann eine feste Malgruppe. Im Oktober 2019 gab sie sich unter der neuen Leitung von Ingrid Benes schließlich den Namen „Farbfeuer“.

Durch die Heranführung an neue Maltechniken und verschiedene Materialien hat sich das Repertoire der Gruppe in den vergangenen Jahren erweitert. Zwar waren einige Arbeiten der Gruppe bereits im Jahr 2021 im Rathaus zu sehen, doch konnten pandemiebedingt nur wenige Besucher die Ausstellung sehen. „In diesem Jahr freuen wir uns“, so Ingrid Benes, „mit der Ausstellung auch die Menschen aus unserer Region und darüber hinaus erreichen zu können.“ Zur Vernissage am Freitag, 26. August, sind nun Kunstinteressierte ab 18:00 Uhr ins Teltower Rathaus eingeladen. Anschließend kann die Ausstellung bis zum 24. November besichtigt werden.

Datum: Freitag, 26. August 2022, 18 Uhr

Ort: Neues Rathaus/EG, Marktplatz 1-3, 14513 Teltow PM

Bild: Stadt Teltow/K. Glaeser