Neujahrskonzert mit der Kreismusikschule Potsdam Mittelmark

Tico Tico – Jazz – Klassik – Musical – Absolventen – Musikschüler – Dozenten. Große und kleine Musiker der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark spielen am 18. Januar um 17:00 Uhr in der Katholischen Kirche Maria Meeresstern in der Uferstraße 9 in Werder (Havel) zum Neujahrskonzert des dortigen Rotary Club Werder. Der gesamte Erlös wird der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark zu Gute kommen. Es erklingen Werke berühmter Komponisten wie Johannes Brahms, Maurice Ravel, Frédéric Chopin, Antonin Dvořák, Georges Bizet u.a.

Die begabten Solisten der Musikschule Katja Psvake – Klavier, Klara Frahnert – Konzertgitarre und Nikita Gestrich – Akkordeon sowie das Duo mit Tobias Denecke – Kontrabass & Lara Goldmann – Violoncello werden Sie mit ihrer Musik begeistern. Egal ob langsam & melancholisch oder virtuose, sie werden Sie mit auf ihre musikalische Reise nehmen. Alle habe bereits 1. Preise bei den Wettbewerben „Jugend musiziert“ gewonnen. Vor der Pause gibt es dann etwas ganz anderes und Feines: Die Jazzband Werder unter der Leitung von Felix Römer bringt einen eigens kreierten Blues und von Marks „All of me“ zu Gehör. Und was gibt es Schöneres als das neue Jahr mit Musik aus den Musicals „Les Misérables“ und „Beauty and the beast“ zu begrüßen? Lara Kobela, Absolventin der Musikschule, hat als Sopranistin bereits ihren Bachelor im Fach Klassischen Gesang und Jazz in Cottbus abgeschlossen. Im Moment bereitet sie sich auf den Masterstudiengang Musiktheater vor. Schon im März wird sie auf der Bühne in Bad Füssingen Filmmusik und Operette zu Gehör bringen.

In Werder gibt es an der Kreismusikschule nicht nur große Begabungen unter den Schülern, sondern auch Dozenten, die sich auf den Bühnen präsentieren. Der seit 2008 an der Musikschule lehrende Dozent und Konzertpianist Ronny Kaufhold gewann bereits mehrere Preise und Auszeichnungen, unter anderem beim Nationalen Bach-Wettbewerb in Köthen. Seine Konzerte führten ihn unter anderem in die ausverkaufte Berliner Philharmonie, in der er zusammen mit dem sinfonie orchester berlin Klavierkonzerte von Beethoven, Liszt und Saint-Saëns aufführte. Zum Neujahrskonzert spielt er ein Nocturne und Prélude von Chopin spielen.

Seit kurzem erst unterrichtet die junge aus Tübingen stammende Klarinettistin Sarah Herzog an der Musikschule. Sie war bereits in zahlreichen Ensembles und Sinfonieorchestern tätig. Dazu gehörten unter anderem ein eigenes Klezmerduo und das Tango-Ensemble der Universität Hildesheim, sowie das Junge Sinfonieorchester Hannover, das Sinfonieorchester des Jungen Ensembles Berlin, das Studioorchester und das Hochschulorchester der UdK Berlin. Im Februar 2018 gab Sarah Herzog ihr Solo-Debut auf der Bühne mit dem Konzert für Klarinette und Zupforchester von Daniel Huschert und dem Landeszupforchester Berlin. Im Neujahrskonzert auf der Insel werden Sie Sarah Herzog gleich zwei Mal erleben: Zu Beginn wird sie aus dem Klarinettenkonzert f-Moll von Brahms spielen – begleitet wird sie von dem sehr geschätzten Pianisten Vladimir Psavke am Klavier. Und zum Abschluss des Konzertes steht Sarah Herzog als Dirigentin am Pult. Nachdem die von Schülern und Lehrern sehr beliebte und wertgeschätzte Dozentin Gabriele Kwaschik nach vielen erfolgreichen Jahren den Staffelstab weitergegeben hatte, wird Sarah Herzog nun die Leitung von dem Tico Tico Orchester Werder innehaben. Sie freut sich sehr, das für Werder besondere Mehrgenerationenorchester weiterführen zu dürfen. Gabriele Kwaschik hat ihr ein sehr interessantes Repertoire mit vielen speziellen Bearbeitungen überlassen – neu ist für alle der Taktstock! Hören Sie zum Abschluss u.a. von Dvořák aus der New Word Symphoniy und Viva La Vida von Coldplay.

Eintrittskarten zum Preis von 10,– € (Kinder 7 bis 14 Jahre und Rentner 5,– €, Kinder bis 6 Jahre frei) gibt es an den Vorverkaufsstellen: Uhren und Schmuck Buchwald (beide Geschäfte), Blüten-Apotheke in den Havelauen, Tierarztpraxis Vetrella, Havelauen, Surf und Sail, Buchhandlung Hellmich.

Text/ Foto: Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark