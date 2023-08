Polizei verstärkt Kontrollen zum Schulbeginn

Am Montag hat im Land Brandenburg das neue Schuljahr begonnen. Aus diesem Grund hat die Polizei ihre Verkehrskontrollen wieder verstärkt und wird auch in den nächsten Tagen im Bereich von Schulen verstärkt Präsenz zeigen und Verkehrskontrollen durchführen.

Am ersten Schultag stellte die Polizei an insgesamt 15 Kontrollstellen vor Schulen in der Region 23 Verstöße fest. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 46 km/h statt der erlaubten 30 km/h vor der Grundschule in der Gemeinde Nuthetal. Aber nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Schülerinnen und Schüler selbst wurden auf die Gefahren des Straßenverkehrs auf ihrem Schulweg aufmerksam gemacht. Dabei wurden vereinzelt Fahrräder festgestellt, die nicht über alle notwendigen Ausrüstungsgegenstände verfügten und somit als nicht verkehrssicher einzustufen waren. Die Schüler und teilweise auch die begleitenden Eltern wurden auf die Mängel hingewiesen und deren Beseitigung durch die Polizei eingefordert.

Der Leiter der Polizeiinspektion Potsdam, Polizeidirektor Christian Hylla zum Auftakt der Kontrollen zum Schulanfang: „Wir hatten im Bereich unserer Inspektion im letzten Jahr 107 Unfälle bei denen Kinder beteiligt waren. Davon ereigneten sich 33 Unfälle auf dem Weg von oder zur Schule. Wenn dies auch vor dem Hintergrund der Gesamtunfallzahl von 6.202 Verkehrsunfällen zunächst nicht hoch erscheint, ist eines unserer wichtigsten Ziele gerade Kinder besonders im Straßenverkehr zu schützen und Unfälle generell zu verhindern. Dazu dienen auch die Kontrollen, die wir heute begonnen haben und in den nächsten Wochen fortsetzen werden. Ich appelliere gerade an die Autofahrer und hier besonders an die Eltern der Schulkinder, im Umfeld der Schulen besonders rücksichtsvoll und vorausschauend zu fahren. Nach den Sommerferien sind manchen Routinen bei Schülerinnen oder Schülern nicht mehr so präsent und der eine oder die andere läuft vielleicht doch schnell noch vor dem Bus über die Straße oder schaut sich nicht um. Und auch die Wiedersehensfreude bei manchem Schüler könnte ihn dazu verleiten, die Sicherheit nicht so genau im Blick zu behalten. Da hilft es, wenn man als Autofahrer besonders vorsichtig ist.“

