Gastfamilie in Teltow für japanischen Austauschschüler gesucht

Für den japanischen Austauschstudenten Hisataka sucht Experiment e. V. eine Gastfamilie in Teltow und Umgebung, die ihm ab Ende März für 10 Monate ein Zuhause bietet.

Experiment e.V., Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, vermittelt seit über 90 Jahren interkulturelle Austausche weltweit. Ziel des Vereins ist es, Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen herzustellen. So können Vorurteile abgebaut und gegenseitiges Verständnis gestärkt werden. Experiment sucht aktuell in Teltow und Umgebung eine aufgeschlossene Gastfamilie, die dem japanischen Austauschschüler Hisataka ab Ende März für 10 Monate ein Zuhause schenkt.

Der junge Austauschschüler beschreibt sich als eine tiefgründige und aufgeschlossene Person. Er freut sich schon sehr, seine zukünftige Gastfamilie kennenzulernen und hat vor Kurzem extra Kochen gelernt, um ihr die japanische Küche vorführen zu können. Hisataka hat zudem ein spezielles Interesse an Architektur, Kunst und Musik. Aktuell malt er ein Ölgemälde, mit welchem er an einem landesweiten Wettbewerb teilnehmen will. Seine Lieblingsmusikgenres sind Jazz und die Musik der 80er Jahre. Der junge Japaner möchte seine Kunst-Leidenschaft später einmal in seinen Beruf umwandeln: Er träumt davon, Architektur zu studieren, gerne auch in Deutschland, und eine neue Stilrichtung zu entwickeln.

Weltoffene Gastfamilien in Teltow und Umgebung können sich gerne ab sofort bei Experiment melden. Dabei gilt das Motto: Fast alle können Gastfamilie werden! Ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogen-Familien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast auf Zeit die Türen zu öffnen. Während des gesamten Aufenthalts werden Familie und Gastkind von Experiment und einer ehrenamtlichen Ansprechperson aus der Region begleitet.

Foto: Experiment e.V.