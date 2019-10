Saisonende auf dem Fliegerberg

Am kommenden Samstag, den 5. Oktober, findet in diesem Jahr die letzte Radwandertour im Rahmen des Teltower Raderlebnisses statt. Die Teilnehmenden treffen sich um 10:00 Uhr auf dem Marktplatz in Teltow und starten dann mit Gästeführerin Barbara Sahlmann zur vierstündigen Radtour.

Ziel ist der Fliegerberg in Berlin-Lichterfelde. Die Fahrt führt entlang des Teltowkanals in Richtung des eigens für die Flugversuche Otto von Lilienthals aufgeschütteten Berges. Es geht vorbei an Lilienthals Grabstätte auf dem Berliner Friedhof Lankwitz, wo es Interessantes zu den weiteren Gedenkstätten Otto Lilienthals und aus seinem Leben zu hören gibt.

Die Teilnehmer werden gebeten, sich eine kleine Verpflegung mitzubringen, da am Lilienthal-Denkmal eine kleine Rast eingelegt wird, bevor es dann auf dem Mauerradweg über die TV-Asahi-Kirschblütenallee zurück nach Teltow geht.

Weitere Informationen erhalten Interessierte in der Tourist Information der Stadt Teltow auf dem Marktplatz 1-3, unter der Rufnummer 03328/4781-293 und unter www.teltow.de.

Foto: Stadt Teltow