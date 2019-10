Sonntagskuchen aus Stahnsdorf

Beim Betreten des von außen recht unscheinbaren Ladens in der Wilhelm-Külz-Straße fühlt man sich um Jahrzehnte zurückversetzt. Im absolut positiven Sinne. Die kleine Konditorei strahlt eine gemütliche Wärme aus, es duftet nach frischen Schrippen und Kuchen. An den Tischen sitzen Gäste, die sich angeregt unterhalten oder gemütlich einen Kaffee trinken. So wie früher eben, als Zeit nur eine schnöde physikalische Größe und nicht alles bestimmend war.

Am 11. März 2007 eröffnete Bäcker und Konditormeister Guido Bohr die Konditorei in Stahnsdorf und ließ seine ganz persönlichen Kuchenträume wahr werden. Seither steht er fast täglich in der Backstube, schlägt Eier auf, rührt Teige an, verziert Torten, backt Brötchen und süße Teilchen. Während seine Kunden noch schlummern, geht Bohr seinem erlernten Handwerk nach. Er backt nach alten Rezepten, ohne Backmischungen, Konservierungsstoffe oder sonstige Hilfen aus dem Chemiebaukasten der Backindustrie. Sonntags sind es bis zu 20 verschiedene Kuchen vom Blech und bis zu 12 unterschiedliche Torten. Darunter Gaumenschmeichler wie Käsekuchen mit Mohn und Pflaumenmus, Nuss-Sahnetorte, Apfel-Bienenstich, Schoko-Pfirsichkuchen oder saisonale Obstkuchen. Nur montags gönnt er sich und seinem Betrieb eine Verschnaufpause.

Vom Frühstück bis zur Kaffeepause

Um halb sieben kommen die ersten Kunden, kaufen ihre Frühstückbrötchen oder das beliebte Brot, das von der Bäckerei Paul in Ahrensdorf gebacken wird. Der Laden ist zu jeder Tageszeit gut besucht. Mittags trudeln die ersten Ausflügler und Arbeiter ein, die ihren Hunger mit belegten Brötchen oder einem heißen Knacker stillen. Nachmittags gönnen sich Süßschnäbel jedes Alters in Ruhe ein Stück Kuchen. Guido Bohr hat es mit handwerklichem Können und einer familiären Atmosphäre geschafft, dass die Stahnsdorfer lieber wieder zum Bäcker nebenan als zur Backstation oder in die Filiale eines Großbäckers gehen.

Naked Cakes und elegante Torten

Für die Qualität und den hervorragenden Geschmack der Backwaren ist Guido‘s Kuchenträume über Stahnsdorf hinaus bekannt. Auch Kunden aus Kleinmachnow, Teltow und Berlin besuchen die Konditorei regelmäßig. Nicht nur für ein Stück Torte oder Blechkuchen. Guido Bohr ist insbesondere für seine individuellen Hochzeits- und Geburtstagstorten bekannt – ob einstöckig, mehrstöckig, klassisch mit Fondant oder als Naked Cake. Diese Torten ohne Glasur, mit Quark- oder Sahnecreme und frischen Früchten, sind gerade der heißeste Trend für jede Kaffeetafel. Sucht man im Internet nach Guido‘s Kuchenträume stößt man schnell auf Rezensionen wie „super leckere Brötchen und Kuchen“, „Konditor par excellence“ oder „mit Abstand die besten Blechkuchen im Umkreis von 50 Kilometern“. Lobeshymnen, die sich Guido Bohr mit einem einfachen Rezept verdient hat: Schmeckt es wie bei Oma, hat der Konditor alles richtig gemacht.

Guido‘s Kuchenträume ist dienstags bis freitags von 06:30 bis 17:00 Uhr, samstags von 06:30 bis 12:30 Uhr, sonn- und feiertags von 07:30 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Text/ Foto: TSB