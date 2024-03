Seegurke, Wilde Henriette oder doch Esmeralda?

Die Suche nach einem Namen für das Spielschiff auf dem Spielplatz am Teltower Mühlendorfteich geht in die entscheidende Runde. In einem ersten Schritt waren alle Teltowerinnen und Teltower, gerade auch die Kleinsten, aufgerufen, sich mit kreativen Vorschlägen zu beteiligen. 145 Namensvorschläge wurden von der Bürgerschaft eingereicht.

Allein über die neue Online-Beteiligungsplattform der Stadt Teltow meldeten sich 35 Personen an und gaben insgesamt 49 Namensideen ab. Zudem nutzten die Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit, sich über die Social-Media-Kanäle der Stadt zu beteiligen. Über den städtischen Facebook-Account erhielten wir 27 Namensvorschläge und über Instagram 15 Namensideen. Im Postfach der Beteiligungs-E-Mailadresse gingen nochmals 13 Stimmen ein. Die Kinder des Hortes Mühlendorf haben ebenfalls noch einmal 31 Namensvorschläge übermittelt. Aus der Kita Rappelkiste erreichten uns 10 Namensvorschläge.

Am 6. März bildete die Teltower Beteiligungsbeauftragte Diana Kögl gemeinsam mit den Kindern aus dem Hort Mühlendorf eine Jury, die aus den Namensvorschlägen die zehn kreativsten und schönsten kürte.

Nun wird final abgestimmt. Hier sind die Vorschläge: Seegurke, Atlantis, Nessi, Wilde Henriette, La Vie, Mühlendorf Titanic, Sloughi, Kuddelmuddel, Aurora und Esmeralda. Der Abstimmungszeitraum ist vom 9. bis 23. März 2024 datiert. Der Gewinnername wird dann zur feierlichen Schiffstaufe am Samstag, 13. April, um 11:00 Uhr vor Ort bekanntgegeben.

Foto: Stadt Teltow