Start für den Wettbewerb „Insektenfreundlicher Garten“

Nach einem Jahr kreativer Pause startet der Wettbewerb „Insektenfreundlicher Garten“ Stahnsdorf in diesem Jahr wieder durch. Auch in der dritten Auflage sucht eine unabhängige Jury aus Garten- und Naturfreunden wieder besonders wertvolle Gärten. Diese werden auf einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Herbst 2024 prämiert

Blumenmeer statt Steinwüste, Bienen statt Beton – frei nach diesem Motto stehen in diesem Jahr insektenfreundliche Vorgärten im Mittelpunkt. Gesucht werden aber auch nachhaltige Balkon-, Haus-, Firmen-, Schreber-, Kita- und Schulgärten. Unabhängig von der Art des Gartens können Privatpersonen, Firmen oder andere Institutionen am Wettbewerb teilnehmen. Die Größe des Gartens spielt keine Rolle, sondern die individuellen Ideen, mit denen die Teilnehmer gärtnern.

Privatpersonen machen ihr ganz persönliches „grünes Reich“ der Öffentlichkeit zugänglich, um ihr Wissen weiterzugeben und damit einerseits einen Beitrag zum Tierwohl (Insekten, Igel) zu leisten und andererseits durch ihre Gartengestaltung eine Vorbildfunktion im Klimaschutz einzunehmen.

In den Folgemonaten erfolgen Schritt für Schritt Vor-Ort-Begehungen durch die Jury. Wer die Bewerbungskarte, die voraussichtlich bis Ende März in die Briefkästen verteilt wird, nicht erhält, kann sich ab sofort auch ohne diese Postkarte beim Sachbereich Klimaschutz für den Wettbewerb anmelden. Möglich ist dies beispielsweise über ein Online- Formular auf. Einsendeschluss ist am Freitag, den 26. April . Um unnötige Rückfragen zu vermeiden, sollte die schriftliche Kurzbewerbung in jedem Fall nachfolgend genannte Informationen beinhalten:



>>Art des Gartens: Balkon-, Haus-, Firmen-, Schreber-, Kita-, Schul- oder Vorgarten

>>Adresse des Gartens

>>Begründung, warum der Bewerbergarten einzigartig ist (max. zwei bis drei Sätze)

>>möglichst aussagekräftige Fotos vom Garten (als E-Mail-Anhänge, max. 10 MB)

>>Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers und Kontaktmöglichkeit

>>Einverständnis zur Besichtigung des Gartens durch die Jury

Hintergrund „Insektenfreundlicher Garten“: Artenvielfalt ist für das ökologische Gleichgewicht unverzichtbar. Jeder Grundstückseigentümer kann einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gartenfauna und zum Arterhalt leisten. Diese Tatsache ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen und dort zu verankern, veranlasste die Gemeinde 2021 dazu, den Wettbewerb „Insektenfreundlicher Garten“ ins Leben zu rufen. Um die Sache weiter zu befördern, gründete sich 2022 das Blühteam TKS, eine engagierte Gruppe aus ehrenamtlichen Hobbygärtnern und Naturschützern. Das Blühteam steht Menschen, die sich für klimafreundliche und ökologische Gartengestaltung interessieren, mit Rat und Tat zur Seite. Wer im Zuge der Anlage oder Veränderung seines Gartens Tipps aus der Perspektive von Nachhaltigkeit und Insektenfreundlichkeit benötigt, darf sich gern bei den Mitgliedern des Teams melden.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf