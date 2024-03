Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag in Stahnsdorf

Am 17. März treten erneut rund 13.200 Wahlberechtigte in den Ortsteilen Stahnsdorf, Güterfelde, Sputendorf und Schenkenhorst zur Stichwahl an die Wahlurnen. Gewählt wird der hauptamtliche Bürgermeister auf eine Zeit von acht Jahren. Zur Wahl stellen sich Bernd Albers (Bürger für Bürger) und Richard Kiekebusch (CDU).



Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten umfasst (Quorum). Das sind insgesamt rund 2.000 Stimmen. Erreicht kein Bewerber diese Mehrheit, wählt die Gemeindevertretung Stahnsdorf einen Bürgermeister.

Knapp 150 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind in 15 Urnenwahllokalen und drei Briefwahllokalen im Einsatz. Hinzu kommen einige Mitarbeiter im Rathaus (Wahlvorstand, Ergebniserfassung, EDV, Fahrdienst). In allen 18 Wahllokalen findet ab 18:00 Uhr die öffentliche Stimmenauszählung statt. Die Kernverwaltung ist am Wahltag vollständig in den Wahlvorständen bzw. der Wahlleitung gebunden, so dass die Gemeinde keine zentrale feierliche Wahlveranstaltung durchführt.

