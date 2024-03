Mehr als 1000 Einsätze der Teltower Feuerwehr im vergangenen Jahr

Bei der Jahreshauptversammlung der Teltower Feuerwehr am 11. März im Stubenrauchsaal sind Kameradinnen und Kameraden unter anderem mit der Waldbrandmedaille 2022 ausgezeichnet worden. Es gab außerdem weitere Ehrungen und Beförderungen, ein Kamerad wurde zum Feuerwehranwärter ernannt. Die Auszeichnungen nahmen der Leiter der Feuerwehr, Christian Pude, Bürgermeister Thomas Schmidt und der Landtagsabgeordnete Sebastian Rüter vor.

In seiner Rede dankte Christian Pude seinem Vorgänger Jan Ehlers, der neun Jahre lang die Teltower Feuerwehr leitete und nun beim Landkreis tätig ist. Die Bilanz der Feuerwehr für das Jahr 2023 ist beeindruckend: „Wir haben insgesamt 1031 Einsätze verzeichnet, darunter Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen und Rettungseinsätze“, so Pude. „Besondere Herausforderungen, wie beispielsweise größere Brände oder Überschwemmungen, wurden erfolgreich gemeistert, wobei die Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen entscheidend war.“

Konkret kamen die Feuerwehren bei 76 Bränden zum Einsatz, dazu kamen 586 sogenannte technische Hilfeleistungen wie zum Beispiel Türnotöffnungen und Unterstützung bei Verkehrsunfällen. Die hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen der Teltower Feuerwache wurden dabei von den Ehrenamtlichen tatkräftig unterstützt.

Der Leiter der Teltower Feuerwehr, Christian Pude.

„Ich freue mich auf die bevorstehende Auslieferung eines neuen Rüstwagen-Krans und die baldige Einsatzbereitschaft von zwei neuen Löschfahrzeugen“, sagte Christian Pude. Er wies in seiner Rede aber auch auf die dringende Notwendigkeit hin, die veraltete Drehleiter bald zu ersetzen, um den steigenden Anforderungen an den Feuerwehrdienst in der Region gerecht zu werden. „Außerdem muss der geplante Neubau der Teltower Feuer- und Rettungswache weiter vorangetrieben werden.“

Jugendwart Manuel Druel stellte die Arbeit der Teltower Jugendfeuerwehr vor und konnte bilanzieren, dass sich nach den Einschnitten der Corona-Jahre die Beteiligung der Jugendlichen wieder erfreulich stabilisiert habe. „Die Jugendfeuerwehr spielt eine bedeutende Rolle, weil wir damit junge Menschen an dieses Ehrenamt heranführen und den Übergang in den aktiven Dienst bei den Erwachsenen fördern und gestalten können.“

Brandenburg ist das Bundesland mit dem höchsten Waldbrandrisiko, vergleichbar mit den Ländern im Mittelmeerraum. Die Hälfte aller deutschen Waldbrände ereignet sich in Brandenburg.

Brandbekämpfung und Rettungseinsätze sind eine regionale Angelegenheit. Das wurde unterstrichen durch die Anwesenheit und die Grußworte der Gemeindewehrführerin von Stahnsdorf, Steffi Pietzner, und des Gemeindewehrführers von Kleinmachnow, Alexander Scholz. Beide bedankten sich für die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“ mit der Teltower Feuerwehr.

Für Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt leistet die Feuerwehr „eine enorm wichtige Arbeit, für die ich meine allergrößte Hochachtung ausspreche“. Die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Stadtverordneten werde alles dafür tun, dass die Kameradinnen und Kameraden „mit allem ausgestattet werden, was sie für ihre Arbeit benötigen“, so Schmidt. Die neue Drehleiter und der Neubau der Feuerwache stünden weiter ganz oben auf der Agenda, versicherte der Bürgermeister.

Fotos: Stadt Teltow