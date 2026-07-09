Reiseverkehr im Blick: Schwerpunktkontrollen von Wohnanhängern und -mobilen

Am 09. Juli fanden an der Bundesautobahn 9 Verkehrskontrollen mit einem besonderen Fokus auf den Reiseverkehr statt. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion „SAFE Holiday“ lag dabei ein besonderes Augenmerk auf Wohnmobilen und -anhängern.

Bei den Kontrollen wurden zum einen die Fahrzeugführerinnen und -führer kontrolliert. Liegt die entsprechende Fahrerlaubnis vor und ist die Fahrtauglichkeit gegeben? Diese Fragestellung konnte vor Ort bejaht werden. Allerdings fielen bei den Kontrollen der Fahrzeuge und Anhänger einige Mängel auf und Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten eingeleitet werden.

Insgesamt wurden 54 Kontrollen durchgeführt. In 15 Fällen waren die Fahrzeuge teils deutlich überladen, bei diesen musste in acht Fällen sogar die Weiterfahrt untersagt werden. In einem Fall wurde eine Überladung in einem mittleren dreistelligen Bereich gemessen. Der Fahrer, der allein unterwegs war, führte unter anderem einen Motorroller in seinem Wohnmobil mit und musste sich vor Ort um einen alternativen Weitertransport kümmern.

Zusätzlich bestanden bei einem Wohnmobil erhebliche technische Mängel, weshalb auch in diesem Fall die Fahrt in den Urlaub erst einmal unterbrochen werden musste. Grund war eine defekte Bremsanlage und austretender Diesel aus einer defekten Kraftstoffleitung.

Der präventive Charakter der Kontrollen stand jedoch im Vordergrund. Bei zahlreichen Gesprächen konnte im Bezug auf Ladungssicherung und allgemeine Probleme sensibilisiert werden, damit schon die Fahrt in den Urlaub entspannt startet!

Die Resonanz war dabei sehr positiv. Alle kontrollierten Personen zeigten Verständnis und sahen die Kontrollen als sehr wichtig für die Verkehrssicherheit an.

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