Teltow – Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am 22. Mai bei einem Verkehrsunfall in Teltow schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 64-Jährige die Ruhlsdorfer Straße in gleicher Richtung wie eine 52-jährige Autofahrerin.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Mann plötzlich nach links auf die Fahrbahn geraten und mit dem Auto zusammengestoßen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber des ADAC war ebenfalls im Einsatz. Ein Unfallbericht wurde aufgenommen und weitere Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

Foto: Pixabay.com