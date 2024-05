Kleinmachnow – Jugendlicher versprüht Reizstoff in Einkausfmarkt

Die Polizei ist am 18. Mai in einen Einkaufsmarkt in Kleinmachnow gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dort ein 17-jähriger Jugendlicher den Markt betreten und dort mit einer 16-Jährigen und einem 17 Jahre alten Jugendlichen in Streit geraten sein. Eine hinzukommende 54-jährige Frau soll dann versucht haben, die Streitigkeit zu schlichten.

Daraufhin soll der 17-Jährige, der zuvor auf die beiden Jugendlichen getroffen war, mit einem waffenähnlichen Gegenstand in Richtung des anderen 17-jährigen Jugendlichen geschossen haben – mutmaßlich handelte es sich dabei um eine Gaspistole. Dabei wurde ein Reizstoff versprüht, wodurch alle drei Personen leicht verletzt wurden. Im Anschluss flüchtete der Jugendliche.

Die 17-jährige Jugendliche und die 54-jährige Frau wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der 17-Jährige, auf den gezielt worden war, musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Umgehend eingesetzte Polizeibeamten konnten im Umfeld den 17-jährigen Tatverdächtigen stellen. Eine Waffe wurde bei ihm jedoch nicht gefunden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Foto: Pixabay.com