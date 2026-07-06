Teltower Team gewinnt den UNIFIED Cup 2026 in Berlin

Sport verbindet – und manchmal entstehen dabei ganz besondere Geschichten. Eine davon schrieb am vergangenen 04. Juli ein Team aus Teltow beim UNIFIED Cup 2026 in Berlin-Tempelhof.

Bei dem inklusiven Floorball-Turnier spielten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in einem Team. Nicht der sportliche Erfolg stand im Mittelpunkt, sondern Begegnung, Teamgeist und das gemeinsame Erlebnis. Dennoch wurde mit großer Begeisterung um jeden Ball gekämpft.

Den Turniersieg sicherte sich ausgerechnet ein Team aus Teltow: Spielerinnen der U15-Mädchenmannschaft des RSV Eintracht 1949 bildeten gemeinsam mit Schülern der Hans-Christian-Andersen-Schule eine Team – und bewiesen eindrucksvoll, wie selbstverständlich Inklusion funktionieren kann.

Obwohl sich viele der Teilnehmenden vor dem Turnier noch nicht kannten, entwickelte sich innerhalb weniger Stunden ein echtes Team. Gegenseitige Unterstützung, Fairplay und gemeinsame Erfolgserlebnisse machten den besonderen Charakter des Tages aus. Der Turniersieg war dabei das i-Tüpfelchen eines außergewöhnlichen Gemeinschaftserlebnisses.

Insgesamt nahmen über 70 Sportlerinnen und Sportler in 10 Teams am UNIFIED Cup teil. Mit dabei waren unter anderem die SG RBO Berlin, der RSV Eintracht 1949, Hitachi Rail, die JUDOSCHULE Falkensee, Schulen, Vereine sowie zahlreiche Einzelspielerinnen und Einzelspieler, die vor Ort zu gemischten Teams zusammengestellt wurden. Auch abseits des Spielfeldes wurde deutlich, wie viele Menschen hinter der Idee stehen. Unterstützt wurde die Veranstaltung unter anderem von Special Olympics Berlin, den Berlin Rockets, der Berliner Sparkasse, Marktkauf Teltow, ISKAY sowie ever-sports.de, die für jedes erzielte Tor eine Spende zusagten und den Betrag am Ende auf 200 Euro aufrundeten.

Für Adrian Mühle, Projektleiter des UNIFIED Cups, ist die Premiere ein wichtiger Schritt: „Der Turniersieg des Teltower Teams freut uns natürlich besonders. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir gezeigt haben, wie einfach Inklusion sein kann. Menschen mit und ohne Behinderung haben gemeinsam gelacht, gekämpft und sich gegenseitig unterstützt. Genau dafür steht der UNIFIED Cup.“

Der Verein Impuls – Sport. Bildung. Integration. e.V. möchte den UNIFIED Cup langfristig als jährlich stattfindendes Inklusionsfestival etablieren. Bereits jetzt laufen die Planungen für die nächste Ausgabe am letzten Samstag vor den Sommerferien 2027.

Unter dem Motto „Sei dabei. Spielt zusammen. Wachst zusammen.“ soll das Projekt in den kommenden Jahren weiter wachsen und noch mehr Menschen, Schulen, Vereine und Unternehmen für gelebte Inklusion begeistern.

Fotos: Christian Pabel