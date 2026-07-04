Werner Gatzer zum Vorsitzenden des FBB-Aufsichtsrates gewählt

Werner Gatzer ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB). Er wurde in der Sitzung am3. Juli von den Aufsichtsratsmitgliedern einstimmig gewählt.

Der 67-jährige Jurist, ehemalige Bundesfinanzstaatssekretär und derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, der auf Vorschlag des Gesellschafters Land Brandenburg für den Aufsichtsrat nominiert wurde, übernimmt die Funktion mit sofortiger Wirkung. Gatzer wurde zuvor von der Gesellschafterversammlung als Mitglied in den Aufsichtsrat entsandt und bringt unter anderem aus seiner vergangenen Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der FBB umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Infrastruktur, Verkehr und Finanzen mit.

Gatzer folgt auf Vorschlag der Anteilseignervertreter des Landes Brandenburg im Aufsichtsrat auf Jörg Simon, dessen Mandat des Anteilseigners Land Berlin im Juni turnusmäßig endete. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Holger Rößler, Gewerkschaftssekretär von ver.di – Bezirk Berlin.

Jörg Simon, bisheriger Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Mit Werner Gatzer gewinnt der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft eine Persönlichkeit, die über große Erfahrung in der Führung von Aufsichtsgremien im Infrastruktur- und Verkehrsbereich verfügt. Ich freue mich, dass er zur FBB zurückkehrt und seine Expertise künftig in die Weiterentwicklung der FBB einbringen wird. Dem Aufsichtsrat, der Geschäftsführung und der Belegschaft der FBB danke ich für die stets wertvolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir den Flughafen auf einen guten Weg gebracht.

Werner Gatzer, neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates: „Ich freue mich über das Vertrauen und die neue Aufgabe. Der BER hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates, den Gesellschaftern, der Geschäftsführung und den Beschäftigten möchte ich dazu beitragen, die positive Entwicklung fortzusetzen und den Flughafen strategisch weiter auszurichten.“

Foto: © Pablo Castagnola / Flughafen Berlin Brandenburg GmbH